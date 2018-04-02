Galatasaray Trabzonspor maç özeti! 3 puan Galatasaray’ın… Kucka’nın golü çok konuşuldu!

Galatasaray Trabzonspor maçı, Galatasaray'ın şampiyonluk mücadelesi açısından büyük önem taşıyordu ve Galatasaray 3 puanı zorlu maçta kaptı. Galatasaray Trabzonspor maçını kaçıranlar ve önemli pozisyonlarını tekrar izlemek isteyenler Galatasaray Trabzonspor maç özeti aramasıyla internete akın etti. Maçta Trabzonspor'lu Kucka'nın orta sahadan attığı gol de çok konuşuldu...

Bol pozisyonlu Galatasaray Trabzonspor maçı futbol tutkunları tarafından merakla araştırılıyor. Galatasaray’ın 2-1’lik skorla galip geldiği Galatasaray Trabzonspor maçının özetini izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden maçı araştırıyor. Galatasaray’ın attığı 2 gole, tek golle cevap veren Trabzonspor’un attığı gol çok konuşuldu. Tecrubeli oyuncu Kucka’nın orta sahadan attığı gol ve Galatasaray Trabzonspor maçının özetine aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

KUCKA'NIN GOLÜ MAÇA DAMGASINI VURDU

Kucka, 90+2'de orta sahadan yaptığı muhteşem vuruşla Galatasaray file bekçisi Muslera'yı avladı ve farkı 1'e indirdi. Bu gol Galatasaray tribünlerinden büyük bir alkış alırken galibiyet için yeterli olmadı.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI DETAYLARI,

Galatasaray, Trabzonspor maçından 3 puanla ayrılmasını bildi. Galatasaray Feghouli'nin 7. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray'da Gomis 60. dakikada Trabzon savunmasının hatasını affetmedi ve kaydettiği golle durumu 2-0'a getirdi. Maçın uzatmalarında Trabzonspor'da Kucka orta sahadan sahalarda ender görülecek bir gol atarak durumu 2-1'e getirdi ve maçın sonucunu tayin etti.

MAÇ SONU GÖNDERMESİ KİME?

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Galatasaray kendi sahasında Trabzonspor'u 2-1 yenerken, mücadelenin ardından Türk Telekom Stadyumu'nun skorbordunda yayınlanan görsel, büyük bir tartışma yarattı. Karşılaşma bitiminin hemen ardından statta bulunan skorbordda “Şampiyonların kupası müzesinde olur. Galatasaray Stadyum Müzesi ve Turu, ziyaretçilerini bekliyor” yazılı görsel, Trabzonspor taraftarı tarafından tepkiyle karşılandı. Fenerbahçe Kulübü'nün de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile 1959 yılı öncesi şampiyonluklar için başvuru yapacaklarını belirtmesinin ardından bu görselin paylaşılmasının Trabzonspor'a mı, yoksa Fenerbahçe'ye mi gönderme olduğu büyük merak konusu…

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdurrahim Albayrak, Türk Telekom Stadyumu'nda maç sonu skorbordda paylaşılan görsel için açıklamada bulundu. Albayrak, maç sonu skorbordda yayınlanan görsel için, “Bunu kimin yaptığını araştırıyoruz. Bizim istemimizin dışında gelişmiş bir durum. Bunun sorumlusu kimse işine son vereceğiz” ifadelerini kullandı. Galatasaraylı yöneticiler, Trabzonsporlu yöneticilerle birlikte maç öncesi bir araya gelmiş ve dostluk mesajı vermişti.