Galatasaray İnanmış

Galatasaray şampiyonluk yolunda en önemli maçlarından birini kazanmayı başardı. Haftanın bu kritik karşılaşmasında alınan 3 puan, bundan sonra zor bir fikstüre sahip olan sarı-kırmızılılar için önemli bir motivasyon. Trabzonspor'un son haftalardaki çıkışı ortadaydı. Ancak bu performansını gösteremedi. Oyun taktiği Burak'ı topla buluşturma üzerineydi.

Ancak Burak resmen ofsayta düşme rekoru kırdı. Galatasaray topa daha hâkimdi. Maçın başında rakip ceza sahası civarında rakibe baskı yaparak hata yaptırdı ve golü buldu. Maçın en formda ismi bana göre Mariano idi. Çok çalıştı. Onun ortaya koyduğu baskılı futbol ile gol geldi. Okay'ın hatasından dolayı ikinci gol geldi ama onu hataya zorlayan Gomis'in baskısıydı. Sarı-kırmızılı oyuncular karşı kalede kurdukları baskı ile rakip oyuncuları hata yapmaya zorluyor. Bunu önceki maçlarda da yaşadık. Fatih Terim'in alıştığımız, “En iyi savunma hücumdur” mantığı rakip sahada kurulan baskı ile kendisini yine bizlere gösteriyor.

Aydınus kırmızıyı atladı Galatasaray savunmasında Serdar ve Maicon, Trabzonspor orta sahası ile Burak arasına resmen duvar ördü. Zamanlama hatası yapmadan eksiksizbir futbol ortaya koydu. Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda en büyük silahlarından biri kesinlikle taraftarı olacak. Bu coşkunun ortaya çıkardığı gerçek şu ki, Türk Telekom Stadı'na gelecek Başakşehir ve Beşiktaş çok kolay çıkamayacak. Terim de bu oyun taktiği ile taraftarı coşturuyor.

Kulübede kalan oyuncuları ile saha içindeki coşkulu ve istekli futbolun etkisiyle yerlerinde duramıyorlar. Hakem Fırat Aydınus karşılaşmaya çok iyi başlamıştı. Fakat Pereira'nın, Selçuk İnan'ın ayağına basmasını yakalayamadı. Bu pozisyon net bir şekilde kırmızı kartı gerektiriyordu. Fırat Aydınus faul düdüğü bile çalmadı.

En büyük şansı, bu pozisyonun maçın sonucuna etki etmemesiydi. Eğer sonuca etkisi olsaydı bu pozisyon sezona damgasını vururdu.