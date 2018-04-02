Eskişehirspor’da 6 aylık dönem sona erdi

Düşme hattından kurtulmaya çalışan Eskişehirspor'da teknik direktör Yücel İldiz ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, ayrılık kararının karşılıklı anlaşılarak verildiği belirtildi.

Spor Toto 1’inci Lig’de mücadele eden Eskişehirspor Kulübü, teknik direktör Yücel İldiz ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Kulübün Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Erdal Şahbaz, yazılı yaptığı açıklamada, “Eskişehirsporumuzun en zor döneminde büyük fedakarlıklarla ekibiyle beraber görevi üstlenen ve Eskişehirsporumuzun başarısı için samimiyetle mücadele eden teknik direktörümüz Yücel İldiz ile karşılıklı anlaşarak vedalaşılmıştır. Eskişehirspormuzun bugün ki koşullarda hocamızla olan ayrılık süreci bugün içindir. Eskişehirsporumuzun kapısı her zaman fedakar ve samimi Yücel İldiz hocamıza açıktır. Yücel İldiz ve yardımcı hocalarımıza emekleri ve katkıları için Eskişehirspor camiası olarak teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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Yücel İldiz, 3-1 kaybedilen Balıkesir Baltok maçının ardından istifa sinyali vermiş ve düzenlenen basın toplantısında “Geldiğimiz noktada çok açık ve net bir şekilde sayın Halil Ünal’la, sayın başkanla görüşeceğim. Görevden net bir şekilde affımızı isteyeceğiz. Belki Eskişehirspor için böyle daha hayırlısı olur” demişti. Yücel İldiz, böylece 26 Eylül 2017 tarihinde başladığı Eskişehirspor teknik direktörlüğü görevinden yaklaşık 6 ay sonra istifasını sunmuş oldu.