Emre Belözoğlu hakemi fırçaladı! Sosyal medyada büyük tepki…

Spor Toto Süper Lig'in 27.haftasında Medipol Başakşehir'in deplasmanda Akhisar'ı 2-1 mağlup ettiği maça kaptan Emre Belözoğlu damga vurdu.

Medipol Başakşehir’in kaptanı Emre Belözoğlu’nun, Akhisar deplasmanında karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ile yaşadığı sert tartışma gündem oldu…

Teleset Mobilya Akhisarspor’un 1-0 önde olduğu 30.dakikada yaşanan bir pozisyonda faul bekleyen Emre Belözoğlu, istediği karar çıkmayınca hemen hakem Uğurlu’nun yanına gitti.

Yoğun itirazlarda bulunan Emre ile sert bir şekilde tartışmaya başlayan hakem Uğurlu’nun bu ilginç anları yaklaşık 30 saniye kadar sürdü. Aralarında Arda Turan’ın da bulunduğu takım arkadaşlarının araya girmesine rağmen sakinleşmeyen Emre, karara bir türlü ikna olmazken Yaşar Kemal Uğurlu’nun da tecrübeli futbolcuya tepki gösterdiği görüldü. Sosyal medyanın gündemine oturan bu görüntülerde Milli futbolcuya kart çıkmaması büyük bir tartışma yarattı. Emre’nin ceza alması gerektiğini düşünen taraftarlar Twitter’dan çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte o paylaşımlar…

Akhisar – Başakşehir maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu Emre Belözoğlu tarafından sert bi şekilde uyardı.Yaşar Kemal Uğurlu nun kart görmesi an meselesi — Ahmet Çakar (@amhetcakar1) 1 Nisan 2018

Emre Belözoğlu hakemi işte böyle azarladı Bu herhangi bir Beşiktaşlı oyuncunun yaptığını düşünsenize. Ortalık ayağa kalmıştı çoktan pic.twitter.com/hzmQj5spxq — Len Bias JK (@lenbiasreyiz) 1 Nisan 2018

Lütfen tarafsız ve objektif olalım: #Emre Belözoğlu, BJK futbolcusu olsaydı, kaç kez kırmızı kart görürdü?.. — Orhan Yıldırım (@OfficialOrhan69) 1 Nisan 2018

emre belözoğlu’yu neden atamadın kimden talimat aldın pic.twitter.com/JzK2iXxDQx — Neri 1903BJK (@Neriman1903BJ) 1 Nisan 2018

Emre Belözoğlu bu ülkenin dokunulmaz oyuncusu. Saha içerisinde ona herşey serbest, hakemi dövmediği kaldı. Emre hakeme kırmızıyı gösterecek diye korkuyorum. — CimbomluBob (@CimbomluBob) 1 Nisan 2018

Emre Belözoğlu’nun sahadaki dokunulmazlığıni görünce “milletvekili statüsünde oynuyor galiba” diye sorgulamadan edemiyor — güntekin onay (@gntknonay) 1 Nisan 2018