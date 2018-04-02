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Emre Belözoğlu hakemi fırçaladı! Sosyal medyada büyük tepki…

Spor Toto Süper Lig'in 27.haftasında Medipol Başakşehir'in deplasmanda Akhisar'ı 2-1 mağlup ettiği maça kaptan Emre Belözoğlu damga vurdu.
11:562 Nisan 2018
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Emre Belözoğlu hakemi fırçaladı! Sosyal medyada büyük tepki…

Medipol Başakşehir’in kaptanı Emre Belözoğlu’nun, Akhisar deplasmanında karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ile yaşadığı sert tartışma gündem oldu…

Teleset Mobilya Akhisarspor’un 1-0 önde olduğu 30.dakikada yaşanan bir pozisyonda faul bekleyen Emre Belözoğlu, istediği karar çıkmayınca hemen hakem Uğurlu’nun yanına gitti.

Yoğun itirazlarda bulunan Emre ile sert bir şekilde tartışmaya başlayan hakem Uğurlu’nun bu ilginç anları yaklaşık 30 saniye kadar sürdü. Aralarında Arda Turan’ın da bulunduğu takım arkadaşlarının araya girmesine rağmen sakinleşmeyen Emre, karara bir türlü ikna olmazken Yaşar Kemal Uğurlu’nun da tecrübeli futbolcuya tepki gösterdiği görüldü. Sosyal medyanın gündemine oturan bu görüntülerde Milli futbolcuya kart çıkmaması büyük bir tartışma yarattı. Emre’nin ceza alması gerektiğini düşünen taraftarlar Twitter’dan çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte o paylaşımlar…

Etiketler
Başakşehir emre belözoğlu Yaşar Kemal Uğurlu
Son güncelleme: 12:03 | 02.04.2018
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