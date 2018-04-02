Dünya Kupası elçisi Victoria Lopyreva rengini belli etti
Galatasaray tribünlerinin de yakından tanıdığı Victoria Lopyreva, Trabzonspor maçının ardından ses getiren bir tweet attı.
Güzel model Twitter hesabından, ” 21 e 7 kaldı! Haydi Aslanlar! ” mesajını paylaştı.
21 e 7 kaldı! Haydi Aslanlar! @GalatasaraySK @Galatasaray pic.twitter.com/frRT7Sxcjp
— Victoria Lopyreva (@LopyrevaVika) 1 Nisan 2018
Dünya Kupası’nın tanıtımı için ülke ülke gezen ve birçok futbol takımının özel misafiri olan Victoria Lopyreva en son Roma kulübünü ziyaret etti.
Türkiye’de Galatasaray’ın misafiri olan Ros modelin Muslera ile de fotoğrafları vardı.
Lopyreva, son olarak Roma’nın efsanesi Francesco Totti ile bir araya gelerek İtalyan ekibin Shakhtar Donetsk ile oynadığı maçı izledi.
Rus model farklı ülkelerin kulüplerine yaptığı bu ziyaretleri sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmiyor.