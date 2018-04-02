CANLI YAYIN: Kayseri Fenerbahçe maçı canlı izle! (Bein Sport canlı yayın)
Süper Lig 27. hafta kapanış maçında Fenerbahçe Kayserispor karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertli ekip 8. dakikada Soldado’nun attığı golle maçta 1-0 öne geçti. Fenerbahçe 12. dakikada Aatıf’ın attığı golle maçta skoru 2-0’a getirdi. Soldado yine sahnede, İspanyol golcü 44. dakikada tekrar sahneye çıkarak skoru 3-0’a getirdi. İlk yarı Fenerbahçe’nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. Fenerbahçe, 58. dakikada Şener Özbayralı’nın attığı golle skoru 4-0’a getirdi. Son üç maçını kazanamaya Fenerbahçe, şampiyonluk yarışından kopmamak için Kayserispor karşısında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. İlk 11’lerin belli olduğu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar arama motorları üzerinden Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı izle aramalara başladı. İşte Kayseri Fenerbahçe maçı canlı izleme yolları… FB maçı canlı skor ve maçla ilgili tüm detayları bu haberde bulabilirsiniz… Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz.
KAYSERİSPOR FENERBAHÇE İLK 11
KAYSERİSPOR: Vedat, Levent, Kana Bıyık, Kucher, Varela, Şamil, Espinoza, Güray, Deniz Türüç, Mendes, Umut
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Giuliano, Aatif, Soldado
Fenerbahçemizin Kayserispor karşısında ilk 11’i! #FBSK pic.twitter.com/vgXE8nNxo8
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 2 Nisan 2018
FENERBAHÇE 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig’de yaptığı son 3 maçı kazanamadı. Taraflar arasında geçen sezon İstanbul’daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri’de kazanan taraf 4-1’lik skorla ev sahibi ekip oldu. Bu sezonun ilk yarısında Kadıköy’deki müsabaka da 3-3 tamamlandı. Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 3 müsabakada taraftarlar toplam 17 gol izledi.
KAYSERİSPOR FENERBAHÇE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kayserispor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
İlk 11’imiz! pic.twitter.com/z8Ru1APRiW
— Kayserispor (@KayserisporFK) 2 Nisan 2018
KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI YAYINLAYAN YABANCI KANALLAR
Yurtdışında yaşayan taraftarlar aşağıdaki kanallardan Kayserispor Fenerbahçe maçını canlı izleyebilirler.
|Angola
|Fox Sports 1 Africa
|Avustralya
|beIN Sports Connect Australia
|Avusturya
|DAZN Europe
|Benin
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Bosna Hersek
|SportKlub 1 Serbia
|Botsvana
|Fox Sports 1 Africa
|Burkina Faso
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Burundi
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Kamerun
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Kanada
|beIN SPORTS CONNECT Canada
|Cape Verde
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Orta Afrika Cumhuriyeti
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Çad
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Comoros
|Fox Sports 1 Africa
|Kongo
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Demokratik Kongo
|Fox Sports 1 Africa
|Cote D'Ivoire
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Hırvatistan
|Sportklub 1 Croatia
|Djibouti
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Ekvator Ginesi
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Eritrea
|Fox Sports 1 Africa
|Ethiyopya
|Fox Sports 1 Africa
|Fransa
|beIN Sports MAX 6
|Gabon
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Gambiya
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Almanya
|DAZN Europe
|Gana
|A+ Sport
|Gine
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Guinea-Bissau
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Hong Kong
|beIN Sports 1 Hong Kong
|Kenya
|Fox Sports 1 Africa
|Lesotho
|Fox Sports 1 Africa
|Liberya
|Fox Sports 1 Africa
|Lihtenştayn
|DAZN Europe
|Lüksemburg
|DAZN Europe
|Makedonya
|SportKlub 1 Serbia
|Madagaskar
|Fox Sports 1 Africa
|Malavi
|Fox Sports 1 Africa
|Mali
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Moritanya
|A+ Sport
|Mauritius
|Fox Sports 1 Africa
|Karadağ
|SportKlub 1 Serbia
|Mozambik
|Fox Sports 1 Africa
|Namibya
|Fox Sports 1 Africa
|Nijer
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Nijerya
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Ruanda
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Sao Tome And Principe
|Fox Sports 1 Africa
|Senegal
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Sırbistan
|SportKlub 1 Serbia
|Seyşeller
|Fox Sports 1 Africa
|Sierra Leone
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Slovenya
|SportKlub 5 Slovenia
|Güney Afrika
|Fox Sports 1 Africa
|Güney Sudan
|Fox Sports 1 Africa
|Svaziland
|Fox Sports 1 Africa
|İsviçre
|DAZN Europe
|Tanzanya
|Fox Sports 1 Africa
|Togo
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
GOOOOOOOOLLL GOOOOOOLLLL!!! ROBERTOOO SOLDAADOO!!! pic.twitter.com/dvE03VYtDF
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 2 Nisan 2018
FENERBAHÇE KAYSERİ 44. KEZ KARŞI KARŞIYA
Fenerbahçe ile Kayserispor, lig tarihinde yarın 44. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 43 maçta Fenerbahçe 27, Kayserispor 6 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 96 golüne, sarı-kırmızılılar 44 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka 3-3 bitti.
KAYSERİ’DEKİ MAÇLAR
Fenerbahçe ile Kayserispor, Kayseri'de yarın 22. kez karşılaşacak. Kayseri'deki 21 lig maçında Fenerbahçe 10 galibiyet aldı, 7 maç berabere sonuçlandı, ev sahibi ekip sadece 4 kez taraftarlarına Fenerbahçe galibiyeti sevinci yaşattı. Kayseri'de Fenerbahçe 32, Kayserispor ise 19 gol attı. Geçen sezon Kayseri'deki müsabakayı Kayserispor 4-1 kazandı.