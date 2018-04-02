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CANLI YAYIN: Kayseri Fenerbahçe maçı canlı izle! (Bein Sport canlı yayın)

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Fenerbahçe Kayserispor maçı 4-0 oldu. Kayserispor Fenerbahçe maçını canlı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde canlı yayın linki yer alıyor. Bein Sports yanı sıra birçok yabancı kanalın da yayınlayacağı Kayseri Fenerbahçe maçı heyecanla bekleniyor. İşte Kayserispor Fenerbahçe canlı izle ekranı, Kayseri FB ilk 11'leri ve maçın ayrıntıları…
19:112 Nisan 2018
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CANLI YAYIN: Kayseri Fenerbahçe maçı canlı izle! (Bein Sport canlı yayın)

Süper Lig 27. hafta kapanış maçında Fenerbahçe Kayserispor karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertli ekip 8. dakikada Soldado’nun attığı golle maçta 1-0 öne geçti. Fenerbahçe 12. dakikada Aatıf’ın attığı golle maçta skoru 2-0’a getirdi. Soldado yine sahnede, İspanyol golcü 44. dakikada tekrar sahneye çıkarak skoru 3-0’a getirdi. İlk yarı Fenerbahçe’nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. Fenerbahçe, 58. dakikada Şener Özbayralı’nın attığı golle skoru 4-0’a getirdi. Son üç maçını kazanamaya Fenerbahçe, şampiyonluk yarışından kopmamak için Kayserispor karşısında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. İlk 11’lerin belli olduğu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar arama motorları üzerinden Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı izle aramalara başladı. İşte Kayseri Fenerbahçe maçı canlı izleme yolları… FB maçı canlı skor ve maçla ilgili tüm detayları bu haberde bulabilirsiniz… Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz.

KAYSERİ FENERBAHÇE CANLI İZLE

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE İLK 11

KAYSERİSPOR: Vedat, Levent, Kana Bıyık, Kucher, Varela, Şamil, Espinoza, Güray, Deniz Türüç, Mendes, Umut

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Giuliano, Aatif, Soldado

FENERBAHÇE 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig’de yaptığı son 3 maçı kazanamadı. Taraflar arasında geçen sezon İstanbul’daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri’de kazanan taraf 4-1’lik skorla ev sahibi ekip oldu. Bu sezonun ilk yarısında Kadıköy’deki müsabaka da 3-3 tamamlandı. Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 3 müsabakada taraftarlar toplam 17 gol izledi.

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kayserispor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI YAYINLAYAN YABANCI KANALLAR

Yurtdışında yaşayan taraftarlar aşağıdaki kanallardan Kayserispor Fenerbahçe maçını canlı izleyebilirler.

AngolaFox Sports 1 Africa
AvustralyabeIN Sports Connect Australia
AvusturyaDAZN Europe
BeninA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Bosna HersekSportKlub 1 Serbia
BotsvanaFox Sports 1 Africa
Burkina FasoA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
BurundiFox Sports 1 Africa, A+ Sport
KamerunFox Sports 1 Africa, A+ Sport
KanadabeIN SPORTS CONNECT Canada
Cape VerdeFox Sports 1 Africa, A+ Sport
Orta Afrika CumhuriyetiFox Sports 1 Africa, A+ Sport
ÇadFox Sports 1 Africa, A+ Sport
ComorosFox Sports 1 Africa
KongoFox Sports 1 Africa, A+ Sport
Demokratik KongoFox Sports 1 Africa
Cote D'IvoireA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
HırvatistanSportklub 1 Croatia
DjiboutiA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Ekvator GinesiFox Sports 1 Africa, A+ Sport
EritreaFox Sports 1 Africa
EthiyopyaFox Sports 1 Africa
FransabeIN Sports MAX 6
GabonFox Sports 1 Africa, A+ Sport
GambiyaA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
AlmanyaDAZN Europe
GanaA+ Sport
GineA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Guinea-BissauA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Hong KongbeIN Sports 1 Hong Kong
KenyaFox Sports 1 Africa
LesothoFox Sports 1 Africa
LiberyaFox Sports 1 Africa
LihtenştaynDAZN Europe
LüksemburgDAZN Europe
MakedonyaSportKlub 1 Serbia
MadagaskarFox Sports 1 Africa
MalaviFox Sports 1 Africa
MaliFox Sports 1 Africa, A+ Sport
MoritanyaA+ Sport
MauritiusFox Sports 1 Africa
KaradağSportKlub 1 Serbia
MozambikFox Sports 1 Africa
NamibyaFox Sports 1 Africa
NijerFox Sports 1 Africa, A+ Sport
NijeryaFox Sports 1 Africa, A+ Sport
RuandaA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Sao Tome And PrincipeFox Sports 1 Africa
SenegalFox Sports 1 Africa, A+ Sport
SırbistanSportKlub 1 Serbia
SeyşellerFox Sports 1 Africa
Sierra LeoneA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
SlovenyaSportKlub 5 Slovenia
Güney AfrikaFox Sports 1 Africa
Güney SudanFox Sports 1 Africa
SvazilandFox Sports 1 Africa
İsviçreDAZN Europe
TanzanyaFox Sports 1 Africa
TogoA+ Sport , Fox Sports 1 Africa

FENERBAHÇE KAYSERİ 44. KEZ KARŞI KARŞIYA

Fenerbahçe ile Kayserispor, lig tarihinde yarın 44. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 43 maçta Fenerbahçe 27, Kayserispor 6 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 96 golüne, sarı-kırmızılılar 44 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka 3-3 bitti.

KAYSERİ’DEKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Kayserispor, Kayseri'de yarın 22. kez karşılaşacak. Kayseri'deki 21 lig maçında Fenerbahçe 10 galibiyet aldı, 7 maç berabere sonuçlandı, ev sahibi ekip sadece 4 kez taraftarlarına Fenerbahçe galibiyeti sevinci yaşattı. Kayseri'de Fenerbahçe 32, Kayserispor ise 19 gol attı. Geçen sezon Kayseri'deki müsabakayı Kayserispor 4-1 kazandı.

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Son güncelleme: 21:22 | 02.04.2018
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