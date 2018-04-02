CANLI YAYIN: Kayseri Fenerbahçe maçı canlı izle! (Bein Sport canlı yayın)

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Fenerbahçe Kayserispor maçı 4-0 oldu. Kayserispor Fenerbahçe maçını canlı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde canlı yayın linki yer alıyor. Bein Sports yanı sıra birçok yabancı kanalın da yayınlayacağı Kayseri Fenerbahçe maçı heyecanla bekleniyor. İşte Kayserispor Fenerbahçe canlı izle ekranı, Kayseri FB ilk 11'leri ve maçın ayrıntıları…

Süper Lig 27. hafta kapanış maçında Fenerbahçe Kayserispor karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertli ekip 8. dakikada Soldado’nun attığı golle maçta 1-0 öne geçti. Fenerbahçe 12. dakikada Aatıf’ın attığı golle maçta skoru 2-0’a getirdi. Soldado yine sahnede, İspanyol golcü 44. dakikada tekrar sahneye çıkarak skoru 3-0’a getirdi. İlk yarı Fenerbahçe’nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. Fenerbahçe, 58. dakikada Şener Özbayralı’nın attığı golle skoru 4-0’a getirdi. Son üç maçını kazanamaya Fenerbahçe, şampiyonluk yarışından kopmamak için Kayserispor karşısında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. İlk 11’lerin belli olduğu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar arama motorları üzerinden Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı izle aramalara başladı. İşte Kayseri Fenerbahçe maçı canlı izleme yolları… FB maçı canlı skor ve maçla ilgili tüm detayları bu haberde bulabilirsiniz… Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz.

KAYSERİ FENERBAHÇE CANLI İZLE

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE İLK 11

KAYSERİSPOR: Vedat, Levent, Kana Bıyık, Kucher, Varela, Şamil, Espinoza, Güray, Deniz Türüç, Mendes, Umut

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Giuliano, Aatif, Soldado

FENERBAHÇE 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig’de yaptığı son 3 maçı kazanamadı. Taraflar arasında geçen sezon İstanbul’daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri’de kazanan taraf 4-1’lik skorla ev sahibi ekip oldu. Bu sezonun ilk yarısında Kadıköy’deki müsabaka da 3-3 tamamlandı. Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 3 müsabakada taraftarlar toplam 17 gol izledi.

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kayserispor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI YAYINLAYAN YABANCI KANALLAR

Yurtdışında yaşayan taraftarlar aşağıdaki kanallardan Kayserispor Fenerbahçe maçını canlı izleyebilirler.

Angola Fox Sports 1 Africa Avustralya beIN Sports Connect Australia Avusturya DAZN Europe Benin A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Bosna Hersek SportKlub 1 Serbia Botsvana Fox Sports 1 Africa Burkina Faso A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Burundi Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Kamerun Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Kanada beIN SPORTS CONNECT Canada Cape Verde Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Orta Afrika Cumhuriyeti Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Çad Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Comoros Fox Sports 1 Africa Kongo Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Demokratik Kongo Fox Sports 1 Africa Cote D'Ivoire A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Hırvatistan Sportklub 1 Croatia Djibouti A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Ekvator Ginesi Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Eritrea Fox Sports 1 Africa Ethiyopya Fox Sports 1 Africa Fransa beIN Sports MAX 6 Gabon Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Gambiya A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Almanya DAZN Europe Gana A+ Sport Gine A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Guinea-Bissau A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Hong Kong beIN Sports 1 Hong Kong Kenya Fox Sports 1 Africa Lesotho Fox Sports 1 Africa Liberya Fox Sports 1 Africa Lihtenştayn DAZN Europe Lüksemburg DAZN Europe Makedonya SportKlub 1 Serbia Madagaskar Fox Sports 1 Africa Malavi Fox Sports 1 Africa Mali Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Moritanya A+ Sport Mauritius Fox Sports 1 Africa Karadağ SportKlub 1 Serbia Mozambik Fox Sports 1 Africa Namibya Fox Sports 1 Africa Nijer Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Nijerya Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Ruanda A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Sao Tome And Principe Fox Sports 1 Africa Senegal Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Sırbistan SportKlub 1 Serbia Seyşeller Fox Sports 1 Africa Sierra Leone A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Slovenya SportKlub 5 Slovenia Güney Afrika Fox Sports 1 Africa Güney Sudan Fox Sports 1 Africa Svaziland Fox Sports 1 Africa İsviçre DAZN Europe Tanzanya Fox Sports 1 Africa Togo A+ Sport , Fox Sports 1 Africa

GOOOOOOOOLLL GOOOOOOLLLL!!! ROBERTOOO SOLDAADOO!!! pic.twitter.com/dvE03VYtDF — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 2 Nisan 2018

FENERBAHÇE KAYSERİ 44. KEZ KARŞI KARŞIYA

Fenerbahçe ile Kayserispor, lig tarihinde yarın 44. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 43 maçta Fenerbahçe 27, Kayserispor 6 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 96 golüne, sarı-kırmızılılar 44 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka 3-3 bitti.

KAYSERİ’DEKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Kayserispor, Kayseri'de yarın 22. kez karşılaşacak. Kayseri'deki 21 lig maçında Fenerbahçe 10 galibiyet aldı, 7 maç berabere sonuçlandı, ev sahibi ekip sadece 4 kez taraftarlarına Fenerbahçe galibiyeti sevinci yaşattı. Kayseri'de Fenerbahçe 32, Kayserispor ise 19 gol attı. Geçen sezon Kayseri'deki müsabakayı Kayserispor 4-1 kazandı.