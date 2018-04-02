CANLI | Kayserispor Fenerbahçe maçı (Muhtemel 11’ler)

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta heyecanı Kayserispor Fenerbahçe maçı ile sona eriyor. Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da...

Spor Toto Süper Lig’de 27. haftanın kapanış maçında Kayserispor, Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş’ın üç puan çıkardığı haftada hata yapmak istemeyen Fenerbahçe’nin puan kaybına tahammülü yok. Topladığı 48 puanla 4. sırada yer alan Fenerbahçe kaybetmesi halinde zirvenin 9, beraberlik halinde ise 8 puan gerisine düşecek. Sezonun flaş ekiplerinden Kayserispor ise 41 puanla 6. sırada yer alıyor. Marius Sumudica’nın öğrencileri kazanırsa 44 puanla 5. sıraya yerleşecek ve Avrupa umutlarını canlı tutacak. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da… Aziz Yıldırım: `Alex büyük olsaydı şu ana kadar bir takım çalıştırırdı` İlgili Haberi Oku

KAYSERİSPOR – FENERBAHÇE

STAT: Kadir Has

HAKEM: Ümit Öztürk

SAAT: 20.00

KAYSERİSPOR: Vedat, Lopes, Kana Bıyık, Kucher, Atila, Şamil, Badji, Deniz Türüç, Kravets, Mendes, Umut.

TEKNİK DİREKTÖR: Marius Sumudica.

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Giuliano, Aatif, Fernandao

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman