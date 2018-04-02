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Avrupa devleri Oğuzhan Özyakup’un peşinde

Beşiktaş kaptanı Oğuzhan Özyakup'un menajeri Kees Vos, futbolcusunun takımıyla sözleşme uzatmadığını söylerken peşindeki kulüpleri açıkladı.
14:032 Nisan 2018
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Avrupa devleri Oğuzhan Özyakup’un peşinde

Oğuzhan Özyakup’un geleceği hakkında soru işaretleri her geçen gün artıyor.

Liverpool Echo’ya konuşan Kees Vos, Oğuzhan’ın Beşiktaş ile sözleşme uzatmadığını söyledi.

“Lazio, Marsilya, Everton, Milan ve Valencia Oğuzhan’ı yakından takip ediyor. Önümüzdeki iki hafta içinde kararımızı vereceğiz.”

Uzun süredir Beşiktaş ile sözleşme uzatması beklenen Oğuzhan Özyakup için resmi bir açıklama henüz yapılmamıştı.

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