Aatif Chahechouhe: ‘Salakça bir sarı karttı’

Fenerbahçe'nin deplasmanda Kayserispor'u 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada 12'de şık bir gole imza atan ve 52'de gördüğü sarı kartla gelecek hafta cezalı duruma düşen Aatif Chahechouhe, maçın ardından, "Salakça bir sarı karttı diyebiliriz. Bir yandan belki kart vermez diye düşündüm ama hakem kartı gösterdi" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’nin Kayserispor’u 5 – 0 yendiği maçta 1 gole imza atan Aatif Chahechouhe, şampiyonluk yolunda umutlarının devam ettiğini söyledi. Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Faslı oyuncu, “Bu maç bizim için kazanmak önemliydi. Rakiplerimiz kazanmıştı. Bugün kazanamasaydık bizim adımıza kötü olacaktı. Umutlarımız devam ediyor. Önümüzde zorlu 7 hafta daha var. Maça istekli başladık ve erken gol bulduk. İnşallah böyle devam edecek” dedi.

Golü anlatan “Soldado’nun topa dokunuşu vardı bana aktardı ve hiç düşünmeden hemen kaleye gönderdim. Güzel bir gol oldu” sözleriyle aktaran Aatif, gördüğü sarı kart ile ilgili de şunları söyledi: “Salakça bir sarı karttı diyebiliriz. Bir yandan belki kart vermez diye düşündüm ama hakem kartı gösterdi. Ben olayım olmayım fark etmez, takım bu şekilde devam edecektir.” Volkan Demirel: `Bu çok büyük onur ve gurur` İlgili Haberi Oku