Zlatan Ibrahimovic ilk maçında şov yaptı

ABD'nin Los Angeles Galaxy takımına transfer olan Zlatan Ibrahimovic, ilk maçında ne kadar büyük bir yıldız olduğunu gösterdi. Maça sonradan giren Zlatan Ibrahimovic, attığı iki golle takımını galibiyete taşıdı. Ibrahimovic'in attığı ilk gol gözlerin pasını sildi.

SKOR DIŞ HABER İsveçli dünya yıldızı Zlatan Ibrahimovic, 36 yaşına gelmesine rağmen yeteneğinden hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi. Manchester United’ın bedelsiz serbest bıraktığı ve ABD Ligi takımlarından Los Angeles Galaxy takımına imza atan Zlatan Ibrahimovic, sergilediği performansla takımını adeta tek başına taşıdı. İki gol birden atan Zlatan Ibrahimovic, Los Angeles derbisine damga vurdu.

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Karşılaşmanın ilk yarısında deplasman ekibi Los Angeles FC fırtına gibi başladı. Meksikalı yıldız Carlos Vela’nın iki ve Daniel Steres’in kendi kalesine attığı gollerle soyunma odasına 3-0 önde giren Los Angeles FC, ikinci yarıda Zlatan Ibrahimovic faktörünü hesaba katmadı. Sebastian Lletget ile farkı ikiye indiren Los Angels Galaxy’de Zlatan Ibrahimovic, 71. dakikada oyuna girdi. Maça girer girmez ağırlığını hissettiren İsveçli dünya yıldızı, Chris Pontius’in farkı bire indirmesinin ardından sazı eline aldı.

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MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

İlk olarak oldukça uzak mesafede topla buluşan Zlatan Ibrahimovic, kalecinin önde olduğunu görünce affetmedi. Alıştığımız vuruşlarından birini yapan Zlatan Ibrahimovic, takımına eşitliği getiren golü çok şık bir şekilde ağlara bıraktı. Oyuna girdikten 6 dakika sonra eşitliği sağlayan Zlatan Ibrahimovic, muhteşem bir vuruşla futbolseverlerin gözünün pasını sildi.

Bu golden sonra rakibinin üzerine yüklenen Los Angeles Galaxy’de sahneye bir kez daha Zlatan Ibrahimovic çıktı. Sağ kanattan Ashley Cole’ün ortasına muhteşem yükselen Zlatan Ibrahimovic, 90+1’de takımına üç puanı getiren golü attı. Attığı iki golden sonra da inanılmaz bir sevinç yaşayan Zlatan Ibrahimovic, futbol tutkusundan da hiçbir şey kaybetmediğini göstermiş oldu.

You couldn't write a better script. ZLATAN. STOPPAGE TIME. 4-3. #LAvLAFC https://t.co/9ya60MdXk6 — Major League Soccer (@MLS) March 31, 2018

Karşılaşmayı 4-3 kazanan Los Angeles Galaxy, 4 maçta 7 puana ulaştı. Los Angeles FC ise 3 maç sonunda 6 puanda kaldı.