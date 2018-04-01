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Türkiye Süper Lig puan durumu: Galatasaray 3 puanı aldı, rahatladı!

Süper Lig'de heyecan Galatasaray Trabzonspor maçıyla devam etti. Beşiktaş ve Başakşehir'in kazanmasının ardından Galatasaray da haftayı 3 puan ile kapattı. Peki Galatasaray'ın puanı kaç oldu? Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş'ın Galatasaray ile arasında kaç puan fark var? İşte merak edilen Süper Lig puan durumu...
21:041 Nisan 2018
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Türkiye Süper Lig puan durumu: Galatasaray 3 puanı aldı, rahatladı!

Süper Lig haftayı 3 puanla kapatan Beşiktaş ve Başakşehir’in ardından, evinde ağırladığı Trabzonspor’u 2-1 yenen Galatasaray da 3 puanı alarak 27. haftayı lider tamamlamayı garantiledi. Peki Galatasaray puannını kaça çıkardı, Galatasaray’ın Fenerbahçe ve Beşiktaş ile arasında kaç puan fark var? Fenerbahçe kaçın sırada. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü…

SÜPER LİG GELECEK HAFTA FİKSTÜRÜ

06.04.2018 20:00 BAŞAKŞEHİR FK – EVKUR YENİ MALATYASPOR

07.04.2018 13:30 KARDEMİR KARABÜKSPOR – ANTALYASPOR

07.04.2018 16:00 TRABZONSPOR – KAYSERİSPOR

07.04.2018 19:00 BEŞİKTAŞ – GÖZTEPE

08.04.2018 13:30 KONYASPOR – SİVASSPOR

08.04.2018 16:00 ALANYASPOR – AKHİSARSPOR

08.04.2018 16:00 BURSASPOR – KASIMPAŞA

08.04.2018 19:00 FENERBAHÇE – OSMANLISPOR

09.04.2018 20:00 GENÇLERBİRLİĞİ – GALATASARAY

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