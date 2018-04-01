Türkiye Süper Lig puan durumu: Galatasaray 3 puanı aldı, rahatladı!
Süper Lig haftayı 3 puanla kapatan Beşiktaş ve Başakşehir’in ardından, evinde ağırladığı Trabzonspor’u 2-1 yenen Galatasaray da 3 puanı alarak 27. haftayı lider tamamlamayı garantiledi. Peki Galatasaray puannını kaça çıkardı, Galatasaray’ın Fenerbahçe ve Beşiktaş ile arasında kaç puan fark var? Fenerbahçe kaçın sırada. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu ve gelecek haftanın fikstürü…
SÜPER LİG GELECEK HAFTA FİKSTÜRÜ
06.04.2018 20:00 BAŞAKŞEHİR FK – EVKUR YENİ MALATYASPOR
07.04.2018 13:30 KARDEMİR KARABÜKSPOR – ANTALYASPOR
07.04.2018 16:00 TRABZONSPOR – KAYSERİSPOR
07.04.2018 19:00 BEŞİKTAŞ – GÖZTEPE
08.04.2018 13:30 KONYASPOR – SİVASSPOR
08.04.2018 16:00 ALANYASPOR – AKHİSARSPOR
08.04.2018 16:00 BURSASPOR – KASIMPAŞA
08.04.2018 19:00 FENERBAHÇE – OSMANLISPOR
09.04.2018 20:00 GENÇLERBİRLİĞİ – GALATASARAY