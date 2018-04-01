Türkiye Süper Lig puan durumu: Galatasaray 3 puanı aldı, rahatladı!

Süper Lig'de heyecan Galatasaray Trabzonspor maçıyla devam etti. Beşiktaş ve Başakşehir'in kazanmasının ardından Galatasaray da haftayı 3 puan ile kapattı. Peki Galatasaray'ın puanı kaç oldu? Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş'ın Galatasaray ile arasında kaç puan fark var? İşte merak edilen Süper Lig puan durumu...

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