Transfer olursa stadın yarısını Çağlar Söyüncü karşılayacak!

Almanya'da Freiburg forması giyen Çağlar Söyüncü, İngiliz devi Arsenal'e transfer olursa yeni yapılacak stadın yarı masrafını karşıyalacak.

İngiliz devi Arsenal’in milli yıldızımız Çağlar Söyüncü’ye teklifi Avrupa transfer gündemine bomba gibi düşmüştü… Daily Mail’in haberine göre Premier Lig devi Çağlar için Freiburg’a 30 milyon pound (35 milyon Euro) teklif yapmıştı.

Bu dev teklifin ardından Alman basını da bu gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Bild Gazetesi, bugünkü haberinde Çağlar’ın transferiyle Freiburg’un yeni stadını bağdaştırdı. Freiburg, 76 milyon Euro’ya yeni bir stadyum yaptırmak için harekete geçti. 2020’de bitecek olan stat, 34 bin taraftar kapasiteli olacak.

Stadın finansmanının yarısına denk gelen Çağlar’ın bonservisinin Freiburg’u oldukça rahatlatacağı belirtildi. Transferin gerçekleşmesi durumunda Freiburg’un da en yüksek bedelli futbolcu satışı rekoru kırılmış olacak. Şu anki rekor Maximilian Philipp’in Borussia Dortmund’a 20 milyon Euro’luk satışı.

İngiliz devi Çağlar`ın peşinde! Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in de forma giydiği Arsenal, Freiburg'da forma giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'yü sezon sonunda transfer etmeyi planlıyor. İlgili Haberi Oku