Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Muratbey Uşak 78-81 Anadolu Efes
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde son sıradaki Muratbey Uşak, üst üste 7’nci mağlubiyetini evinde Anadalou Efes’tden alarak kümede kalma umutlarını azalttı: 78-81. Uşak Üniversitesi Spor Salonu’nda büyük çekişmeye sahna olan maçın ilk periyodu 20-15, ilk yarısı 41-41, üçüncü periyodu ise 66-61 sonuçlandı.
Son periyotta kadro ağırlığını ortaya koyan Anadolu Efes, daha az hata yaparak salondan galibiyetle ayrıldı. Anadolu Efes’te Simon, 25 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Bu skorla Uşak, son 7 haftaya 4 galibiyetle ligin dibinde girdi. Anadolu Efes ise 16 galibiyete ulaştı.
SALON: Uşak Üniversitesi
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Mehmet Şahin
MURATBEY UŞAK: Calloway 9, Tayfun 7, Hamilton 21, Ofoegbu 13, Carmichael 8, Miles 11, Solomon 5, Şafak 4
ANADOLU EFES: McCollum 13, Weems 6, Motum 12, Simon 25, Dunston 8, Stimac 6, Birkan 11, Doğuş, Mustafa
1. PERİYOT: 20-15
İLK YARI: 41-41
3. PERİYOT: 66-61