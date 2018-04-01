Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Muratbey Uşak 78-81 Anadolu Efes

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, deplasmanda Muratbey Uşak'ı 81-78'lik skorla mağlup etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde son sıradaki Muratbey Uşak, üst üste 7’nci mağlubiyetini evinde Anadalou Efes’tden alarak kümede kalma umutlarını azalttı: 78-81. Uşak Üniversitesi Spor Salonu’nda büyük çekişmeye sahna olan maçın ilk periyodu 20-15, ilk yarısı 41-41, üçüncü periyodu ise 66-61 sonuçlandı.

Son periyotta kadro ağırlığını ortaya koyan Anadolu Efes, daha az hata yaparak salondan galibiyetle ayrıldı. Anadolu Efes’te Simon, 25 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Bu skorla Uşak, son 7 haftaya 4 galibiyetle ligin dibinde girdi. Anadolu Efes ise 16 galibiyete ulaştı. Efeler Ligi Final Serisi | Arkasspor 0-3 Halkbank Efeler Ligi Final Serisi'nde ilk maç İzmir'de oynandı. Arkasspor'un Halkbank'ı konuk ettiği karşılaşmada Halkbank 3-0 galip geldi ve üç maçlık seride durumu 1-0'a getirdi. İlgili Haberi Oku

SALON: Uşak Üniversitesi

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Mehmet Şahin

MURATBEY UŞAK: Calloway 9, Tayfun 7, Hamilton 21, Ofoegbu 13, Carmichael 8, Miles 11, Solomon 5, Şafak 4

ANADOLU EFES: McCollum 13, Weems 6, Motum 12, Simon 25, Dunston 8, Stimac 6, Birkan 11, Doğuş, Mustafa

1. PERİYOT: 20-15

İLK YARI: 41-41

3. PERİYOT: 66-61