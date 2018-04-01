Son dakika! Trabzonspor’dan skorbord açıklaması

Galatasaray'ın konuğu Trabzonspor'u 2-1 yendiği karşılaşmanın ardından Türk Telekom Stadı'ndaki skorborda yansıyan, "Şampiyonların kupası müzesinde olur. Galatasaray Stadyum Müzesi ve Turu, ziyaretçilerini bekliyor" ifadesi tepki çekerken Trabzonspor resmi internet sitesinden konuyla ilgili sert bir açıklama yayınladı.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray’ın Trabzonspor’u 2-1 yendiği karşılaşmada Türk Telekom Stadı’nda skorborda yansıyan ifade tartışma yaratırken Trabzonspor, resmi internet sitesinden konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Karşılaşma bitiminin hemen ardından skorbordda “Şampiyonların kupası müzesinde olur. Galatasaray Stadyum Müzesi ve Turu, ziyaretçilerini bekliyor” yazılı görsel, Trabzonspor taraftarı tarafından tepkiyle karşılanmış eski yönetici Nevzat Aydın ise Twitter’da görseli paylaşarak “Rezillik” ifadesini kullanmıştı.

Bordo-mavililerin internet sitesindeki açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu akşam Galatasaray ile Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığımız karşılaşmanın ardından stadyumdaki skorbordda yansıyan ifadenin ne anlama geldiğini herkes gibi biz de merak ediyoruz. Galatasaraylı yetkililere soruyoruz: Hiçbir amaca hizmet etmeyen bu ifade hangi maksatla; hangi kurum ve şahıslar kastedilerek kullanılmıştır? Acilen cevap beklediğimizi belirtir, kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

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