Rıdvan Dilmen: Talisca’ya hiç düşünmeden 21 milyon Euro versinler!

Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş'ın evinde Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi. Dilmen, ''Talisca için hiç düşünmesinler 21 milyon Euro'yu versinler. Yoksa yazın 21 milyon Euro'ya Talisca'nın yarısını alamazlar'' ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş’ın Alanyaspor’u 1-0 yendiği karşılaşmanın ardından NTV’de maçı değerlendirdi.

Çarpıcı açıklamalarda bulunan Dilmen, ”Talisca sırtı kaleye dönük 21 milyon Euro etmez. Forvet oynatmak onu bitirmektir” dedi.

İşte o açıklamalardan satır başları…

”SAÇMA SAPAN BİR OYUN VARDI”

İkinci yarıda saçma sapan bir oyun vardı. Kelimenin tam anlamıyla kör dövüş vardı. Alanyaspor son dakikaya kadar oyunun içinde kalmayı başardı. Alanya dediğimiz takım da Başakşehir’i 4-1 yenmiş takım.

”BEŞİKTAŞ HİÇ LİDER OLMAMIŞ”

Beşiktaş bu yıl hiç lider olmamış. Bu kadrosu, 27 hafta boyunca hiç lider olmamış. Son 2 yılın şampiyon takımı, son düzlüğe girerken liderlik yaşayamamış. Son 2 yılın şampiyonu, geçen yılki 77 puanı yakalama ihtimali de yok.

Şenol Güneş Love`u neden oynatmadığını açıkladı Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ardından konuştu. Takımın bugün fizik gücüyle oynadığını söyleyen Güneş, ilk yarıdaki fırsatları kullanamadıklarını ve daha farklı bir sonucun çıkabileceğini ifade etti. Şenol Güneş, Love'u neden oynatmadığına da açıklık getirdi. İlgili Haberi Oku

”GEÇEN SEZON 4,5 ATARDI”

Beşiktaş, artık skora oynayan bir takım görüntüsünde. Geçen sezonki Beşiktaş olsa bu maç 4’e 5’e giderdi.

”TALISCA, SIRTI DÖNÜK 21 MİLYON ETMEZ”

Talisca, sırtı kaleye dönük 21 milyon Euro etmez. Talisca ancak kaleyi karşıdan görecek, kesecek Veya sürpriz paslar atacak. İleride tek forvet oynatmak, Talisca’yı bitirmektir. İleride oynasan da Talisca’yı tek forvet oynatmayacaksın. Babel’i oynatabilirsin ama Talisca’yı oynatamazsın. Silahını kaybediyorsun.

”GÜNEŞ, LENS İLE BAŞLAMALIYDI”

Şenol Güneş bence oyuna Lens ile başlamalıydı. Quaresma’nın cezasında kendisine bir şans geldi ama kullanamadı.

”HAKEMİN KARTLARINI BEĞENDİM”

Hakem kartlarının hepsi doğru. Kartlarını beğendim. Caner’in pozisyonunda hatalıydı sadece. O da önceki pozisyonda faul vermediği için yaptı. Hakemlerimizin en büyük problemi bu. Önceki pozisyonlarda akılları kalıyor. Caner’i devam ettirmesi lazımdı. Hatayı hatayla düzeltmemen gerekiyor. Ayak basma pozisyonunda kırmızı kart diyenler çok olacaktır. Sarı kartlar doğruydu.

”OĞUZHAN SEN KAPTANSIN…”

Tolgay ve Atiba gitmiş, Oğuzhan takım kaptanı. Orta saha oyuncuları cezalı oldu, ben kaldım diye düşünecek. Gidip futbolcuya dalıyor.

”TALISCA’YA DÜŞÜNMEDEN 21 VERSİNLER”

Talisca için hiç düşünmesinler 21 milyon Euro’yu versinler. Yoksa yazın 21 milyon Euro’ya Talisca’nın yarısını alamazlar. Borçlansınlar, ne yapıyorlarsa yapsınlar Talisca’yı alsınlar. 21 milyon Euro hakları varsa, kesinlikle bunu kullanmaları lazım.

”ALEX VE SERGEN’E BAKIN…”

Talisca, Beşiktaş’ta bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde çok sert maçlar oynadı. Her oyuncu için içeride oynamanın bir avantajı vardır. Türkiye’nin en iyi 10 numaralarından Alex ve Sergen’in istatistiklerine bakın. Deplasmandaki gol sayıları düşüktür. Talisca’da da bu var.

”NEGREDO YERİNE LOVE”

Ben Negredo’yu çıkartacak olsam yerine Love’ı koyarım. Forvetin yerine forvet girmesi gerektiğini düşünüyorum.

”G.SARAY EN AVANTAJLI TAKIM”

Galatasaray, ligin en avantajlı takımı. Beşiktaş ve Başakşehir ikili averajda avantajlı. Beşiktaş, Galatasaray’dan 3 yemem diye düşünüyor. Başakşehir de 5 yemem diye düşünüyor.

”BARAJ ÇOK DÜŞTÜ”

Puan durumunda baraj çok düştü. Puan almak artık çok zor. Alanyaspor maçında maçın sonunu zor getiriyorsunuz. Öyle olsa böyle olsa diye konuşamayız hiç.

”HESAP, ÇARŞIYA UYMUYOR”

Futbolda eldeki hesap, çarşıya uymuyor. Antrenör iken kağıda 3 yazarak giderdim ama olmazdı. Şampiyonluk adayı Başakşehir, Gençlerbirliği’nden 1 puan alabildi, Karabükspor’dan 3 yedi. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ı yenemedi ama hala hesap yapabiliyor.

”ÜLKEMİZİ KÖTÜLEMEYELİM”

Mustafa Cengiz, UEFA kulüplere ceza vermek istemiyor dedi. Bu çok önemli. UEFA ile görüşmelerimizde ülkemizi kötülemeyelim. Bakın bu çok önemli. Orada Almanla, İrlandalıyla konuşuyor takım yetkilileri. Terörden, Suriye’den bahsedersek bu saygısızlık olur.