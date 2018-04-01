ÖZET İZLE: Galatasaray Trabzonspor maç özeti izle! Galatasaray Trabzon 2-1!

Galatasaray Trabzonspor maçı nefesleri kesti. Bol pozisyonlu maçta 2-1 Galatasaray kazandı. Her anı heyecanlı karşılaşmayı kaçıran taraftarlar Galatasaray Trabzon maç özetini araştırıyor. İşte Galatasaray Trabzonspor özeti ve maçın son anlarında Kucka'nın attığı muhteşem gol...

Süper Lig 27. haftada Galatasaray Trabzonspor karşı karşıya geldi. Şampiyonluk yarışının en önemli favorilerinden biri olan Galatasaray, Trabzonspor maçından 3 puanla ayrılmasını bildi. Galatasaray Feghouli’nin 7. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray’da Gomis 60. dakikada Trabzon savunmasının hatasını affetmedi ve kaydettiği golle durumu 2-0’a getirdi. Maçın uzatmalarında Trabzonspor’da Kucka orta sahadan sahalarda ender görülecek bir gol atarak durumu 2-1’e getirdi ve maçın sonucunu tayin etti. Seyir zevki yüksek GS TS maçı önemli anlarını izlemek isteyen futbol severler için Galatasaray Trabzon maç özeti ve Kucka’nın golünü izleyebileceği karşılaşmanın geniş özeti aşağıda bulunan linkten izleyebilirsiniz.

GALATASARAY TRABZONSPOR İLK 11

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Feghouli, Garry Rodrgieus, Belhanda, Gomis

Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur Demirok, Hubocan, Novak, Okay, Kucka, Sosa, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz

GALATASARAY TRABZONSPOR ÖZET İZLE

BURAK YILMAZ İLE GALATASARAY TARAFTARI ARASINDA GERGİNLİK

Spor Toto Süper Lig'de haftanın maçında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın eski golcüsü Burak Yılmaz ile sarı-kırmızılı taraftarlar arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Taraftarların tepki gösterdiği Burak Yılmaz, tribünlere dönerek “Sakin olun” şeklinde bir işaret yaptı. Galatasaray taraftarlarının tepkisi dinmeyince Burak Yılmaz, taraftarı alkışlayarak tribünün önünden uzaklaştı. Galatasaray taraftarları, maç içinde de top Burak Yılmaz'a geldiğinde ıslıklayarak tepkilerini sürdürdü.

GALATASARAY EVİNDE YENİLMİYOR

Trabzonspor’u sahasında ağırlayan Galatasaray’ın iç saha performansı oldukça iyi. Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor maçı sonucunda Türk Telekom Stadı’nda yaptığı son 20 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi. Sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 20 resmi maçtan 18 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, evinde oynadığı son 16 lig maçında ise 15 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

JUCKA’NIN GOLÜ MAÇA DAMGASINI VURDU

Kucka, 90+2’de orta sahadan yaptığı muhteşem vuruşla Galatasaray file bekçisi Muslera’yı avladı ve farkı 1’e indirdi. Bu gol Galatasaray tribünlerinden büyük bir alkış alırken galibiyet için yeterli olmadı.

GALATASARAY’DA İKİ DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig’in 26’ncı haftasında deplasmanda oynadığı Fenerbahçe mücadelesinde sahaya çıktığı ilk 11’de iki değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe maçında sahaya sürdüğü Fernando’yu kart cezasından dolayı ilk 11’e alamazken yerine Ryan Donk’a görev verdi. Terim ayrıca, Fenerbahçe mücadelesinde sağ bekte forma giyen Martin Linnes’in yerine Mariano’yu Trabzonspor maçında ilk 11’de sahaya sürdü. Galatasaray sahaya; Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Selçuk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis ilk 11’i ile çıktı.