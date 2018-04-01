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Olcay Şahan: ‘G.Saray taraftarı F.Bahçe’yi destekliyor’

Spor Toto Süper Ligi 27. haftasında Galatasaray'a 2-1 yenilen Trabzonspor'da yıldız futbolcu Olcay Şahan maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
21:311 Nisan 2018
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Olcay Şahan: ‘G.Saray taraftarı F.Bahçe’yi destekliyor’

Trabzonsporlu Olcay Şahan, Galatasaray’a mağlup oldukları maçın ardından çarpıcı açıklamalar yaptı.

Takımın tecrübe eksikliği nedeniyle kötü oynadığını belirten Olcay Şahan, “Bizim takımın çok genç oyuncuları var, onun bedelini ödedik. Tecrübe kazandılar. Takımda genç oyuncular varsa, bazen böyle büyük maçlarda sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Kazanmak ve üst sıralara doğru tırmanmak istiyorduk.” dedi.

OLCAY ŞAHAN’DAN GALATASARAY TARAFTARINA

Galatasaray taraftarına gönderme yapan Olcay Şahan, “Galatasaray taraftarını tebrik etmek istiyorum, “Şikeci Trabzonspor” diye bağırıyorlarsa, demek Fenerbahçe’yi destekliyorlar. Türkiye’de demek böyle taraftarlar birbirini destekleyebiliyor. Onları tebrik ederim.” diye konuştu.

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galatasaray olcay şahan trabzonspor
Son güncelleme: 21:37 | 01.04.2018
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