Medipol Başakşehir’in ikinci golü tartışma yarattı

Medipol Başakşehir'in Akhisar Belediyespor ile oynadığı karşılaşmada attığı ikinci gol öncesi topun dışarıdan çevrilip çevrilmediği tartışma konusu oldu. Yayıncı kuruluşun 'Piero'su pozisyona son noktayı koydu.

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk yarışının içinde olan Medipol Başakşehir, zorlu Teleset Mobilya Akhisarspor maçında kritik bir galibiyet aldı. İlk yarısını 1-0 geride tamamladığı maçın ikinci yarısında attığı iki golle galibiyete uzanan Medipol Başakşehir’e galibiyeti getiren gol Visca’dan geldi. Ancak bu gol öncesi topun dışarıdan çevrilip çevrilmediği tartışma yarattı. Teleset Mobilya Akhisarspor futbolcularının yoğun bir şekilde itiraz ettikleri pozisyona son noktayı beIN Sports ‘Piero’su koydu.

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Golü getiren pozisyon öncesi Elia’nın içeri çevirdiği topun dışarıdan geldiği anlaşıldı. beIN Sports ‘Piero’su, Elia’nın Alparslan’a çıkardığı topun aut olarak değerlendirilmesi gerektiğini ortaya çıkardı.