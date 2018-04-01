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Manisasporlu futbolculardan 1 dakikalık protesto

Grandmedical Manisasporlu futbolcular, Elazığspor mücadelesinin ilk dakikasında yaşadıkları maddi sıkıntıları protesto etmek için 1 dakika hareketsiz kaldı
13:341 Nisan 2018
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Manisasporlu futbolculardan 1 dakikalık protesto

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Elazığspor, zor günler geçiren Grandmedical Manisaspor’u evinde konuk ediyor. Mücadelede ilk düdüğün çalmasının ardından sahada sıra dışı bir protesto yaşandı.

Yaşadıkları maddi sıkıntılara dikkat çekmek isteyen Manisasporlu futbolcular, hakem Kadir Sağlam’ın çaldığı ilk düdüğün ardından yaklaşık 1 dakikada boyunca hareket etmedi. Manisasporlu futbolcuların hareketsiz protestosu, tribünlerden de destek gördü. Elazığspor tribünleri oyunculara alkışlarla karşılık verdi. Manisaspor, Elazığspor deplasmanına 12 kişilik futbolcu kafilesiyle gitmişti.

Ligde 28 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Manisaspor, 15 puanla ligin son sıralarına demir atmış durumda. Ege ekibinin maddi durumlar nedeniyle 9 puanı silinmişti.

29 Mart 2018 Sahaya silahla giren PAOK Başkanı Ivan Savvidis, futboldan 3 yıl men edildi Yunanistan Futbol Federasyonu, PAOK ile AEK arasında oynanan maçta yaşanan olaylar nedeniyle PAOK Başkanı Ivan Savvidis'e 3 yıl futboldan men cezası verdi. İlgili Haberi Oku

Etiketler
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