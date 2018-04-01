MAÇ SONUCU | Teleset Mobilya Akhisarspor Medipol Başakşehir: 1-2

Deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşan Medipol Başakşehir, rakibini 2-1 mağlup etti. Puanını 56'ya yükselten Medipol Başakşehir, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı ve ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı maçta rakibini 2-1 mağlup etti. Serginho’nun golüyle geriye düşen Medipol Başakşehir’in gollerini Elia ve Visca kaydetti. Karşılaşmanın 83. dakikasında Teleset Mobilya Akhisarspor’da Lopes, hakeme küfür ettiği gerekçesiyle kırmızı kart gördü.

Bu galibiyetle puanını 56 yapan Medipol Başakşehir, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Teleset Mobilya Akhisarspor ise 34 puanla 11. sırada kaldı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

9′ Bilal'in pasıyla topla buluşan Seleznyov'un rakip ceza yayının hemen sağından kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Volkan uzanarak, topu kontrol etti.

12′ Lopes'in sağ kanat son çizgiden ceza sahası içerisine çıkardığı pasta, topa sahip olan Eray'ın vuruşunda son anda Başakşehir savunması araya girerek, meşin yuvarlağı kafayla kornere gönderdi.

GOL! 13′ Bilal'in sağ kanattan kullandığı korner atışında altıpas içerisinde iyi yükselen Serginho'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol köşeden filelerle buluştu. 1-0

23′ M.Başakşehir atağında Adebayor ile duvar pası yaparak ceza sahası içerisine giren Emre'nin penaltı noktasının hemen gerisinden sert şutunda top, kaleci Lukac'tan sekti. Pozisyonu takip ederek, topu önüne alan Elia'nın ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta, kaleci Lukac bir kez daha iyi yer tutarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

44′ Larsson’un ara pasıyla ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Seleznyov’un müsait pozisyonda yaptığı vuruşta, kaleci Volkan meşin yuvarlağın önüne yatarak, topun ağlara gitmesini önledi.

GOL! 46′ Uğur'un sağ kanat son çizgi yakınlarından yerden ortasında uzak direkte topla buluşan Elia'nın vuruşunda, meşin yuvarlak sol üst köşeden filelerle buluştu. 1-1

70′ Bilal'in rakip ceza yayının içinden kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan top direğin üstünden auta gitti.

GOL! 74′ M.Başakşehir atağında sol kanatta rakibinden topu kapan Alparslan'ın yerden ortaladığı topa hareketlenen Visca'nın altıpasın sol çaprazından rakibine rağmen kayarak yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

83′ Orta saha yakınlarında M.Başakşehirli oyuncu Napoleoni'ye yapılan faul sonrası hakeme sert bir şekilde itirazda bulunan Lopes, direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

90+4′ Olcan’ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde iyi yükselen Serginho’nun kafa vuruşunda top kale direğinin üstünden dışarıya çıktı.