MAÇ SONUCU | Osmanlıspor Konyaspor 0-0

Alt sıraları yakından ilgilendiren kritik maçta Osmanlıspor ile Atiker Konyaspor yenişemedi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Osmanlıspor, sahasında Konyaspor’u ağırladı. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlandı. Bu sonuçla Osmanlıspor 28, Atiker Konyaspor ise 25 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

7. dakikada savunma arkasına atılan pasla sol çaprazda topla buluşan Jahovic'in vurduğu şutta meşin yuvarlak kaleci Karcemarskas'ta kaldı.

19. dakikada Osmanlıspor ceza alanında oluşan karambolde Milosevic'in vurduğu şutta top auta çıktı.

41. dakikada Milosevic ile verkaç yaparak ceza alanına giren Fofana'nın vurduğu şutta top yandan dışarı çıktı.

52. dakikada Osmanlıspor ceza sahasında yaşanan karambolde Skubic’in şutu Yalçın’dan döndü. Dönen topla buluşan Volkan Şen’in vuruşunda top takım arkadaşı Jahovic’e çarptı ve savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

78. dakikada ceza sahası dışından Ömer Ali Şahiner'in sert şutunda kaleci Karcemarskas topu iki hamlede kontrol etti.

86. dakikada Konyaspor kontratağında ceza sahası dışında topla buluşan Jahovic’in sert şutunu kaleci Karcemarskas güçlükle kornere çeldi.

88. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Musa'nın şutunda top direğin dibinden auta çıktı.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Hakan Ceylan xx

Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Muhammed xx, Yalçın xx, Anıl xx, Pinto xx, Lembi xx (Musa Çağıran dk. 67 x), Ceyhun xx, Serdar Gürler xx, Aminu Umar xx (Mehmet Güven dk. 80 ?), Regattin xx, Mehmet (Cikalleshi dk. 70 xx)

Yedekler: Ahmet Türkaslan xx, Vrsajevic, Maxsö, Lüiz Carlos, Ali İyican, Furkan Özçal, Numan Çürüksu

Teknik Direktör: İrfan Buz

Konyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Skubic xx, Ali Turan xx, Selim xx, Ferhat xx, Jonsson xx, Moke xx (Volkan Fındıklı dk. 90+1 ?), Volkan Şen xx (Ömer Ali dk. 67 x), Fofana xx, Milosevic xx, Jahovic xx (Eto’o dk. 88 ?)

Yedekler: Patrik Anders, Eren Albayrak, Orkan Çınar, Vedat Bora, Musa Araz, Yatabare,

Teknik Direktör: Murat Şahin

Sarı kart: Lembi (Osmanlıspor)