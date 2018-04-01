MAÇ SONUCU | İstanbulspor Çaykur Rizespor: 2-3

Çaykur Rizespor deplasmanda İstanbulspor'u 3-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig’in 29. hafta mücadelesinde İstanbulspor, evinde Çaykur Rizespor’a 3-2 yenildi. Karşılaşmada 3-0 öne geçen Çaykur Rizespor, rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyerek üç puanı hanesine yazdırdı. Çaykur Rizespor, bu galibiyetle puanını 56’ya yükseltti ve liderliğini devam ettirdi. İstanbulspor ise 42 puanda kalarak 8. sırada yer aldı. İstanbulspor’da Yalçın Kılınç, 90. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

STAT: Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Mustafa Sönmez, Murat Ergin Gözütok

İSTANBULSPOR: Okan, Mehmet Zeki (Oğuzhan dk. 30), Kubilay, Yalçın, Tuncer, Onur Kolay, Onur Ergün, Cajic (İbrahim Halil Çolak dk. 66), Ali Dere (Muhammet dk. 56), Zafer, İbrahim

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Koray, Orhan, Saadane, Mehmet Uslu, Galip, Robin Yalçın, Abdullah Durak (Ümit Kurt dk. 90+4), Turgut Doğan (Süleyman dk. 56), Samudio (Recep Niyaz dk. 78), Vedat Muriqi

GOLLER: Vedat Muriqi (dk. 1 ve 61), Süleyman (dk. 64) (Çaykur Rizespor), Koray Altınay (dk. 70 k.k.), İbrahim Yılmaz (dk. 86) (İstanbulspor)

SARI KARTLAR: Tuncer, Kubilay, Oğuzhan, Muhammet (İstanbulspor) Samudio, Mehmet Uslu, Saadane, Galip (Çaykur Rizespor)

KIRMIZI KART: Yalçın (dk. 90) (İstanbulspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 1′ İstanbulspor savunmasının hatasında topu kapan Vedat Muriqi kaleci Okan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 0-1

GOL! 61′ Sol kanattan Mehmet Uslu'nun içeri çevirdiği topa arka direkte Vedat Muriqi'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

GOL! 64′ Robin Yalçın'ın pasında ceza yayı üzerinden Süleyman'ın yaptığı gelişine vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-3

GOL! 70′ Ceza yayı önünde topla buluşan Onur Ergün'ün yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Koray'a çarparak filelerle buluştu. 1-3

81′ İbrahim'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Muhammet'in dar açıda kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

GOL! 86′ Sol kanattan Tuncer'in içeri çevirdiği topa kale sahası içerisinde İbrahim Yılmaz'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 2-3

90′ Muhammet'in Galip'e yaptığı müdahale sonucu hakem Mustafa Öğretmenoğlu sarı kartına başvurdu. Muhammet'e verilen sarı kart kararına şiddetli itiraz eden Yalçın, hakem Öğretmenoğlu tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. Yalçın'ın itirazı sürerken, hakemi ittirmesi ve fiziksel olarak müdahale etmesiyle ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.