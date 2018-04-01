MAÇ SONUCU: Göztepe 0-2 Kasımpaşa | Süper Lig 27. hafta

Spor Toto Süper Lig 27. hafta mücadelesinde Göztepe'yi 2-0 yenen Kasımpaşa, 4 maç sonra galibiyetle tanışırken İzmir ekibinin iç sahadaki 6 maçlık yenilmezlik serisini de sonlandırmış oldu.

Spor Toto Süper Lig 27. hafta karşılaşmasında Göztepe’ye konuk olan Kasımpaşa 2-0 galip geldi ve İzmir ekibinin kendi sahasındaki 6 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı.

Mücadelenin 24. dakikasında Veysel Sarı’nın attığı golle 1-0 öne geçen Kasımpaşa ilk yarıyı bu skorla önde tamamlarken ev sahibi Göztepe yakaladığı fırsatları gole çevirmekte zorlandı.

İkinci yarıda baskılı futbolunu sürdüren Göztepe, Demba Ba ile yakaladığı gol pozisyonlarında Kasımpaşa kalecisi Ramazan Köse’yi geçmeyi başaramadı.

Maçın 71. dakikasında Göztepe’nin savunmacısı Milos Kosanovic ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalırken 90+2’de Trezeguet’nin attığı gol Göztepe’nin beraberlik umutlarını sonlandırdı.

İzmir ekibi 6 maç sonra iç sahada oynadığı bir maçı kaybederken Kasımpaşa 2-0’lık galibiyetle 4 maç sonra 3 puanla tanışmış oldu.