MAÇ SONUCU | Eskişehirspor Balıkesirspor Baltok: 1-3
Spor Toto 1’inci Ligde mücadele eden Eskişehirspor kendi sahasında Balıkesirspor Baltok’a 3-1 yenildi.
STAT: Eskişehir Yeni Stadyum
HAKEMLER: Erkan Özdamar, Ata Yıldırım, Burak Cansız
ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan, Dorukhan, Akaminko, Semih Güler (Dk. 54 Hasan Ayaroğlu), Kaan (Dk. 78 Fıratcan), Bruno, Hürriyet, Aykut, Hasan Hüseyin Acar, Ofoedu (Dk. 61 Bilal Aziz), Semih Şentürk
BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukoviç, Oğuzhan, Nizamettin, Furkan, Sedat (Dk. 74 Kethevoama), Oğuz, Uğur, Otoo (Dk. 78 Mehmet), Burak, Bülent (Dk. 89 Doğa), Cumali
GOLLER: Dk. 62 Kaan (Eskişehirspor). Dk.45+2 Otoo, Dk. 68 Sedat, Dk. 74 Burak (Balıkesirspor Baltok)
KIRMIZI KART: Dk. 42 Semih Şentürk (Eskişehirspor)
SARI KARTLAR: Hürriyet, Kaan, Fıratcan, Hasan Hüseyin Acar (Eskişehirspor) – Cumali, Oğuz, Mehmet (Balıkesirspor Baltok )
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
11′ Ceza sahası içinde topla buluşan Semih Şentürk’ün rakibini çalımlayıp yaptığı vuruşta kaleci Vukovic gole izin vermedi.
34′ Semih'in ara pasında topla buluşan Mezenga’nın şutunda top kaleciye çarparak kornere çıktı.
41′ orta saha mücadelesinde rakibinin baldırına basan Semih Şentürk, hakem Erkan Özdamar tarafından direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.
GOL! 45′ Ceza sahasında topla buluşan Otoo, uygun durumda meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 0-1
GOL! 61′ Sol kanattan ceza sahasına giren Hasan Ayaroğlu’nun pasında Kaan Kanak, topuk vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-1
GOL! 68′ Ceza sahasına çalımlarla giren Burak Çalık'ın şutu Kayacan Erdoğan'dan döndü. Dönen topu Sedat filelere gönderdi. 1-2
GOL! 73′ Kaleci Kayacan'ı çalımlayan Uğur Aygören’in ortasında Eskişehirsporlu oyunculardan seken topu Burak filelere gönderdi. 1-3
81′ Ceza sahası içinde topla buluşan Akaminko’nun şutu direğe çarparak oyun alanına geri döndü.