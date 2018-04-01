MAÇ SONUCU: Elazığspor 8-1 Grandmedical Manisaspor | Manisaspor küme düştü

Spor Toto 1. Lig 29. hafta karşılaşmasında Elazığspor'a 8-1 yenilen Grandmedical Manisaspor küme düştü.

Spor Toto 1. Lig 29. hafta mücadelesinde Elazığspor’a konuk olan Grandmedical Manisaspor, 8-1’lik ağır bir yenilgiyle sahadan ayrılırken ligin bitimine 5 hafta kala küme düşmesi de kesinleşti.

Sezon başından bu yana ekonomik sıkıntılar yaşayan ve Elazığ deplasmanına uçak parası bulamadığı için otobüsle giden Manisasporlu futbolcular, maçtan önce 1 dakika hareketsiz kalarak protestoda bulundu.

Ev sahibi ekip Elazığspor’a galibiyeti getiren golleri Tom (2), Muhammed İldiz (3), Mehmet Yiğit, Lamine Diarra ve Sezgin Coşkun kaydetti. Manisaspor’un tek golü ise Kağan Bağış’ın ayağından geldi.

Elazığspor deplasmanında aldığı 8-1’lik yenilgiyle 15 puanda kalan Manisaspor’un, ligin bitimine 5 hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Manisaspor’dan önce Gaziantepspor’un küme düşmesi kesinleşmişti.

Elazığspor ise puanını 44 yaptı.

Manisasporlu futbolculardan 1 dakikalık protesto Grandmedical Manisasporlu futbolcular, Elazığspor mücadelesinin ilk dakikasında yaşadıkları maddi sıkıntıları protesto etmek için 1 dakika hareketsiz kaldı İlgili Haberi Oku