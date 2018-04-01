MAÇ SONUCU | Denizlispor MKE Ankaragücü: 3-1
Spor Toto 1’inci Lig´in 29’uncu hafta maçında şampiyonluk mücadelesi veren Ankaragücü´nü evinde 3-1 yenen Denizlispor, düşme potasından kurtuldu.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Serkan Çınar, Baki Tuncay Akkın, Mehmet Salih Mazlum
Denizlispor: Zeki Ayvaz, Taha Can Velioğlu, Ziya Alkurt (Barış dk. 85), Cihan Özkaymak, Kappel, Mehmet Akyüz, Burak Altıparmak, Hasan Kılıç, Cenk Güvenç, Alperen Babacan, İsmail Aıssati
Yedekler: Asil Kaan, Canberk, Lazıc, Alperen, Berkan
Teknik Direktör: Fatih Tekke
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Sedat Ağçay, Alihan Kubalas, Kenan Özer, Mermet Umut Nayır, Arif Morkaya, Mbamba (Anton dk. 42), İlhan Parlak (Enes dk. 83), Yusuf Abdioğlu, Ferhat Kiraz
Yedekler: Altay, Abdülkadir, Kehinde, Mahmut, Mehmet, Putsıla, Ahmet, Gençer
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Hasan (dk. 9), Kappel (dk. 45+), Mehmet (dk. 70) (Denizlispor), Umut Nayır (dk. 90) (MKE Ankaragücü)
Kırmızı kart: Alihan (dk. 45) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Kappel, Cenk (Denizlispor), Anton (MKE Ankaragücü)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
GOL! 9′ Denizlispor'un atağında ceza sahasına giren Alihan, rakibi Ziya tarafından faulle durdurulunca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Hasan, topu filelerle buluşturdu. 1-0
26′ Denizlispor atağında orta sahadan atılan pas ile buluşan Kappel'in ceza sahası dışından sert şutunda top kaleci Korcan'da kaldı.
40′ Ankaragücü'nün atağında ceza sahası içinde topla buluşan Mbamba'nın çektiği şutta kaleci Zeki topu iki hamlede kontrol edildi.
45+1′ Mehmet Akyüz'e faul yapan Alihan kırmızı kart gördü. MKE Ankaragücü sahada 10 kişi kaldı.
GOL! 45+7′ Ziya, sol kanattan ceza alanına sokuldu, içeriye kaldırdığı topu Kappel kafayla ağlara gönderdi: 2-0.
56′ Mehmet Akyüz, ceza sahası ön çizgisi üzerinde Kappel'den aldığı topa dönerek vurdu top kaleci Korcan'da kaldı.
GOL! 69′ Berkant'ın sağ kanattan pasında topla buluşan Mehmet Akyüz, topa iyi vurarak takımının 3. golünü attı. 3-0
GOL! 90′ Sağdan yapılan ortayı Umut, kafayla dokundu ve topu filelere gönderdi. 3-1