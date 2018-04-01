Libero Fabri

Beşiktaş, kendi sahasında oynadığı Alanya müsabakasını dengeli ve iyi futbol oynayıp 3 puan alarak tamamladı. Müsabakada gördüklerimize gelince……

1- Şenol Güneş maça çift santrfor çıkabilir, ilerde çok pozisyon üretebilir fakat oyunun hâkimi olmayan, çok kontratak yiyen ve kalesinde gol tehlikesi bulan bir Beşiktaş izletebilirdi. Fakat Şenol hoca öyle yapmadı. Çok formda dört orta saha ile maça çıktı. Oyunun hâkimi oldu. Rakibi orta sahada durdurdu. Zaman zaman kanatlardan zaman zaman da merkezden Talisca'nın bireysel performansıyla üreteceği pozisyon ve gollerle sonuca gitmeyi düşündü ve başarılı oldu. ,

2- Orta sahada Oğuzhan uzun bir aradan sonra kaptan olarak sahaya çıktı. Atiba ve Tolgay'la oyunun bütün kontrolünü ele alarak oynadı. Çok pas yaptılar, çok çabuk öne doğru oynadılar, çok çabuk topu kanatlara aktararak Gökhan ve Caner'in iyi hücuma çıkmasını sağladılar. Kanatlardan ortalarla topu Negredo ve Talisca ile buluşturup sonuç üretmeye çalıştılar. Net pozisyon buldular ama istenen sayıda gol üretemediler.

3- Talisca, gerçek bir yıldız. Her zaman söyledik, her zaman yazdık. Brezilya milli takımında Giuliano'nun değil Talisca'nın olması gerektiğini hiç kimsenin görmediği zamanlarda dile getirdik. Ne kadar iyi gözlemlediğimiz ortada. Bireysel yetenek ve yaratıcı futboluyla ‘Messi'vari bir gol atan Talisca, dünya futbolunun gelecekteki en büyük yıldız adaylarındandır.

4- Rakibin kontrataklarını kaleci Fabri'nin libero gibi çıkıp ayaklarıyla engellemesi Beşiktaş adına büyük bir kazanç olarak gözükürken aynı zamanda defansta Pepe'nin de gelmesiyle bu bölgede rakibe pozisyon vermeyen Gökhan'la ve Caner'le de iki kanadı iyi savunan mükemmel bir defans hattı vardı. Forvetsiz kazanan bir Beşiktaş izledik. Zaten forvetleri biraz çaba gösterirse Beşiktaş şampiyon olur. Lens ise hâlâ hayal kırıklığı olmaya devam ediyor.