İstanbulspor Çaykur Rizespor maçında gerginlik

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında oynanan İstanbulspor - Çaykur Rizespor mücadelesinin 90. dakikasında hakemin gösterdiği kırmızı kart sonrası gergin anlar yaşanırken, yedek kulübeleri sahaya girdi. Saha içindeki gerginlik tribünlere de sıçradı.

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında İstanbulspor, sahasında karşı karşıya geldiği Çaykur Rizespor'a 3-2'lik skorla mağlup oldu. Mücadelenin son dakikalarında ise tansiyon oldukça yükseldi. 90. dakikada Muhammet Demirci'nin Galip'e yaptığı pozisyon sonrası hakem Mustafa Öğretmenoğlu sarı kartına başvurdu. Muhammet'e verilen sarı kart kararına İstanbulsporlu bir diğer futbolcu Yalçın itiraz ederken, Öğretmenoğlu Yalçın'ın şiddetli itirazını da sarı kartla değerlendirdi.

Felipe Melo final maçında ortalığı karıştırdı Palmeiras'ın Corinthians'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada saha içinde kavgaya karışan Felipe Melo, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İlgili Haberi Oku

Gerginliğin yükseldiği dakikalarda sarı-siyahlı futbolcu Yalçın Kılınç, hakemi ittirerek fiziksel müdahalede bulundu. Yalçın'ın hakemi ittirmesi sonucu mücadelenin hakemi ikinci sarı kartına başvurarak, Yalçın Kılınç'ı oyundan attı. Oyundan atılan İstanbulspor'un futbolcusu Yalçın, kararı beğenmedi ve hakemin üzerine yürüdü. Bunun üzerine İstanbulspor yedek kulübesi sahaya girerek oyuncusunu sakinleştirmeye çalıştı.

Öte yandan saha içindeki gerginlik tribünlere de sıçradı. Protokol tribünde de karşıt taraflar arasında bir tartışma yaşanırken, olay kısa sürede yatıştırıldı.