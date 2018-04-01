Hakan Çalhanoğlu’nun asisti yetmedi! Juventus evinde kazandı

İtalya Serie A'nın 30. haftasında Juventus, konuğu Milan'ı 3-1 mağlup etti ve şampiyonluk yolunda kritik bir üç puana uzandı. Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu 80 dakika sahada kaldığı maçta Milan'ın tek golünde asisti yapan isim oldu.

İtalya Serie A’nın 30. haftasında Juventus, AC Milan’ı konuk etti. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu’nun ilk 11’de başlayıp 80 dakika oyunda kaldığı karşılaşmada Juventus, Milan’ı 3-1 yendi. Ev sahibi 8’de Paulo Dybala’nın golüyle 1-0 öne geçerken, 28’de Hakan Çalhanoğlu’nun kullandığı kornerde kafayla toğu ağlara gönderen Leonardo Bonucci skoru eşitledi.

Uzun süre berabere giden karşılaşmada Juve galibiyeti 79’da Juan Cuadrado ve 87’de Sami Khedira’nın golleriyle elde ederken puanını 78’e çıkardı ve Sassuolo ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Napoli’nin puan kaybını cezalandırmış oldu. Lider Juventus, Napoli ile puan farkını dörde çıkardı ve üst üste 7. şampiyonluğuna artık oldukça yaklaştı. Milan ise 50 puanla 6. sırada kaldı. MAÇ SONUCU: Everton 1-3 Manchester City | Tura bir galibiyet kaldı! İngiltere Premier League'de Everton, Manchester City'yi konuk etti. City, milli golcü Cenk Tosun'un 79 dakika sahada kaldığı maçta Everton'ı 3-1 mağlup etti. Manchester City, 7 Nisan'da konuk edeceği Manchester United'ı mağlup ederse şampiyonluğunu ilan edecek. İlgili Haberi Oku