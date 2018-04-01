Göztepe Kasımpaşa maçında Hüseyin Göçek’ten tartışmalı karar

Göztepe'nin konuğu Kasımpaşa'ya 2-0 yenildiği karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek'e sosyal medyada tepki yağdı. Demba Ba'nın ilk yarında ağlara giden vuruşu gol değeri kazanmazken pozisyonda faule hükmeden Hüseyin Göçek, Göztepe taraftarının tepkisini çekti.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Göztepe, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa’ya 2-0 mağlup olurken karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek, sosyal medyada Göztepe taraftarının tepkisini çekti. Karşılaşma 1-0 devam ederken ilk yarının sonunda Demba Ba kendisine gönderilen yüksek topu indirmeyi başardı ve topu ağlara gönderdi. Ancak Hüseyin Göçek, Demba Ba’nın kontrol öncesinde Veysel Sarı’ya faul yaptığına hükmedince ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

Göçek’in bu kararına sosyal medyada tepki yağarken müsabaka 2-0 Kasımpaşa’nın üstünlüğüyle sona erdi ve Göztepe 40 puanla 8. sırada kaldı. Kasımpaşa ise 34 puanla 10. sırada bulunuyor. MAÇ SONUCU: Göztepe 0-2 Kasımpaşa | Süper Lig 27. hafta Spor Toto Süper Lig 27. hafta mücadelesinde Göztepe'yi 2-0 yenen Kasımpaşa, 4 maç sonra galibiyetle tanışırken İzmir ekibinin iç sahadaki 6 maçlık yenilmezlik serisini de sonlandırmış oldu. İlgili Haberi Oku