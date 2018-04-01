Gennaro Gattuso’dan Hakan Çalhanoğlu için olay sözler

Milan, Juventus deplasmanında istediği sonucu alamadı. Maçın ardından Gattuso'nun hedefinde Hakan Çalhanoğlu vardı.

Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Juventus yenilgisinin ardından Hakan Çalhanoğlu’nu sert sözlerle eleştirdi.

Juve, rakibini 3-1 devirerek Serie A’daki liderliğini sürdürürken, Milan’ın performansı Gattuso’yu sinirlendirdi.

Maçın ardından Mediaset Premium’a konuşan Gattuso, “Hakan Çalhanoğlu’na çok kızdım çünkü topu kaybettiği zaman, söylenmeye başlıyor. Ben böyle şeyler görmek istemiyorum. Yere bakıyor ve takım arkadaşlarına bağırıyor. Eğer kıçını kaldırıp topu kazanmak için koşmaya başlamış olsaydı, ikinci golü yemezdik.” sözleriyle A Milli yıldızı sert bir şekilde eleştirdi.

Hakan Çalhanoğlu bu sezon 24 Serie A maçında 3 gol attı, 4 asist yaptı.

Hakan Çalhanoğlu`nun asisti yetmedi! Juventus evinde kazandı İtalya Serie A'nın 30. haftasında Juventus, konuğu Milan'ı 3-1 mağlup etti ve şampiyonluk yolunda kritik bir üç puana uzandı. Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu 80 dakika sahada kaldığı maçta Milan'ın tek golünde asisti yapan isim oldu. İlgili Haberi Oku