Galatasaray üç maç sonra Trabzonspor’u yendi

Galatasaray, Trabzonspor’u 2-1 mağlup ettiği maçla birlikte bordo-mavilileri 3 maç aradan sonra yenmeyi başardı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Bu maç öncesinde bordo-mavililer, sarı-kırmızılıları ligde son 3 karşılaşmada da mağlup etmeyi başardı. Galatasaray, galibiyetle bu kötü istatistiğe son verdi. Galatasaray ile Trabzonspor arasında ligde oynanan son 3 maçta şu sonuçlar alınmıştı.

22.10.2016 Galatasaray: 0 – Trabzonspor: 1

18.03.2017 Trabzonspor: 2 – Galatasaray: 0

29.10.2017 Trabzonspor: 2 – Galatasaray: 1 Bafetimbi Gomis: `En iyi performansım değildi` Galatasaray'da gollerine devam eden Bafetimbi Gomis, Trabzonspor maçı sonrasında konuştu. İlgili Haberi Oku

Olcay Şahan: `G.Saray taraftarı F.Bahçe`yi destekliyor` Spor Toto Süper Ligi 27. haftasında Galatasaray'a 2-1 yenilen Trabzonspor'da yıldız futbolcu Olcay Şahan maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku