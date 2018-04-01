Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta? Dev maç hangi kanalda?

Haftanın en kritik maçında Galatasaray Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Kayıp yaşamadan liderlik koltuğunda devam etmek isteyen Galatasaray, Avrupa kupalarına katılmak isteyen Trabzonspor'u ağırlıyor. Peki Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig’te heyecan Galatasaray Trabzonspor maçıyla zirveye çıkıyor. Fatih Terim’in gelmesiyle yükselişe geçerek liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, son haftalarda yeniden çıkışa geçen Trabzon karşısında. Dev derbide Trabzonspor, Galatasaray ile ligde oynadığı son üç maçı kazandı. Büyük mücadeleye sahne olacak Galatasaray Trabzon maçı saat kaçta, hangi kanalda merak ediliyor. İşte maça dair ayrıntılar…

GALATASARAY TRABZON MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

GS TS maçı 1 Nisan Pazar akşamı saat 19:00’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek.

GALATASARAY TRABZONSPOR MUHTEMEL İLK 11

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis

Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur, Hubocan, Novak, Okay, Kucka, Yusuf, Sosa, Olcay, Burak

GALATASARAY’DA 2 İSİM KART SINIRINDA

Sarı-kırmızılı ekipte Trabzonspor müsabakası öncesi 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında. Galatasaray takımında Sofiane Feghouli ve Serdar Aziz, oynamaları ve sarı kart görmeleri durumunda, ligin 28. haftasındaki Gençlerbirliği mücadelesinde cezalı olacaklar.

MAÇ GÜNÜ | MATCH DAY

Galatasaray Trabzonspor

01.04.2018 Pazar 19:00

Türk Telekom Stadyumu

beIN Sports

#BugünGünlerdenTrabzonspor pic.twitter.com/A5Nu7pGCk5 — Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) 1 Nisan 2018

GALATASARAY SON 3 MAÇI KAYBETTİ

Galatasaray, Trabzonspor ile oynadığı son 3 resmi maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Süper Lig’de bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada bordo-mavili ekibe deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı takım, geçen sezonki maçlarda ise rakibine 1-0 ve 2-0 yenildi. Galatasaray, Trabzonspor karşısında son galibiyetini 2015-2016 sezonun 22. haftasında, rakibinin dört kırmızı kart gördüğü maçta 2-1’lik skorla elde etmişti.