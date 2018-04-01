Galatasaray Trabzonspor: 2-1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta heyecanı Galatasaray Trabzonspor maçı ile devam etti. Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazandı ve 57 puanla liderliğini sürdürdü.

Aslan şampiyonluk yolunda Trabzon’u da harcadı… Sarı-kırmızılılar ligin bitimine 7 hafta kala Türk Telekom Stadı’nda mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı Trabzonspor sınavından çok rahat geçti. Maçın henüz 7. dakikasında Feghouli’nin golüyle öne geçen sarı-kırmızılılar tribün desteğini de arkasına alarak maçın hakimi oldu. Trabzonspor’a ilk yarıda nefes aldırmayan Fatih Terim’in öğrencileri soyunma odasına hem skor hem de psikolojik üstünlüğü alarak girdi.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

İkinci yarında maça ortak olmak isteyen Rıza Çalımbay 57. dakikada stoper Hubocan’ı çıkararak hucüma Dame N’Doye takviyesi yaptı. Bu değişiklik Galatasaray’ın ekmeğine yağ sürdü… Savunmada Uğur’un partneri olarak geriye çekilen Okay Yokuşlu’nun 60. dakikada yaptığı kritik top kaybı pahalıya patladı. Topu kazanan ve ceza sahası içine giren Gomis son derece şık bir vuruşla durumu 2-0’a getirdi.

Bu golün ardından iyice rahatlayan Galatasaray 3. gol için bir çok fırsat yakalasa da Trabzonspor kalecisi Onur’u geçemedi. Kucka’nın 90+1’de gelen golü yaraya merhem olmadı. Trabzonspor önümüzdeki hafta yapılacak kongreye mağlubiyetle gitti.

Bu sonucun ardından puanını 57’ye çıkaran Galatasaray şampiyonluk yolunda çok kritik bir eşik atladı. 42 puanla 5.sırada kalan Trabzonspor ise Avrupa yolunda ağır bir yara aldı.