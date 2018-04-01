G.Saray’dan Trabzon’a olay gönderme!

G.Saray'ın, Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından sarı-kırmızılıların stat skorborduna yansıttığı görüntü olay oldu. Tartışma yaratan olay sonrası Galatasaray Spor Kulübü'nden ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdurrahim Albayrak'tan açıklama geldi.

Spor Toto Süper Lig’in 27’nci haftasında Galatasaray kendi sahasında Trabzonspor’u 2-1 yenerken, mücadelenin ardından Türk Telekom Stadyumu’nun skorbordunda yayınlanan görsel, büyük bir tartışma yarattı. Karşılaşma bitiminin hemen ardından statta bulunan skorbordda “Şampiyonların kupası müzesinde olur. Galatasaray Stadyum Müzesi ve Turu, ziyaretçilerini bekliyor” yazılı görsel, Trabzonspor taraftarı tarafından tepkiyle karşılandı. Fenerbahçe Kulübü’nün de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile 1959 yılı öncesi şampiyonluklar için başvuru yapacaklarını belirtmesinin ardından bu görselin paylaşılmasının Trabzonspor’a mı, yoksa Fenerbahçe’ye mi gönderme olduğu büyük merak konusu…

Fatih Terim: 2-0 öndeyken bile... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Takımın 2-0 önde olduğu halde son dakikalarda bile baskı kurduğunu söyleyen Terim, “Bu futbol anlayışıyla eninde sonunda galip gelirsiniz” dedi. İlgili Haberi Oku ALBAYRAK’TAN AÇIKLAMA GELDİGalatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdurrahim Albayrak, Türk Telekom Stadyumu’nda maç sonu skorbordda paylaşılan görsel için açıklamada bulundu. Albayrak, maç sonu skorbordda yayınlanan görsel için, “Bunu kimin yaptığını araştırıyoruz. Bizim istemimizin dışında gelişmiş bir durum. Bunun sorumlusu kimse işine son vereceğiz” ifadelerini kullandı. Galatasaraylı yöneticiler, Trabzonsporlu yöneticilerle birlikte maç öncesi bir araya gelmiş ve dostluk mesajı vermişti.

Olcay Şahan: `G.Saray taraftarı F.Bahçe`yi destekliyor` Spor Toto Süper Ligi 27. haftasında Galatasaray'a 2-1 yenilen Trabzonspor'da yıldız futbolcu Olcay Şahan maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku Galatasaray Kulübü de resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:”Bugün oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçı sonrası stadyumdaki skorboard aracılığıyla yapılan yayın tamamen müze ile ilgili gereksiz bir tanıtım yazısıdır.Trabzonspor ya da herhangi bir değerli rakibimiz hedef alınarak yapılmamıştır.

Yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilecek bu tanıtım yayından derhal kaldırılmıştır.

Bu gereksiz yayın ile ilgililer hakkında gereken soruşturmanın yapıldığını, herhangi bir kastımız olmadığını Trabzonspor camiası ve spor kamuoyuna samimiyetle bildiririz.

Galatasaray Spor Kulübü”