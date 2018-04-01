Fikret Orman, Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Gönül sınır hattına gidiyor!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah beyazlı takımın yıldızları Gökhan Gönül ve Oğuzhan Özyakup'la birlikte Zeytin Dalı Harekatı'na destek için sınır hattına gidiyor.

Zeytin Dalı Harekatı’na destek için aralarında sanatçı ve sporcuların da yer aldığı bir grup ünlü isim bugün sınır hattına gidiyor.

İstanbul’dan kalkacak uçakta, Ajda Pekkan, Seda Sayan, Deniz Seki, İbrahim Tatlıses, Yavuz Bingöl, Esra Erol, Emel Müftüoğlu ve Mustafa Sandal ile milli sporcuların da olacağı öğrenildi.

Sanatçı ve sporcuların Zeytin Dalı Harekatı’na destek için sınıra gidecekleri belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün AK Parti Adana ve Hatay İl Kongrelerine katılmak üzere bölgede olacak.

Öte yandan Galatasaray altyapısında göreve başlayan Gökhan Zan, futbolcular Tarık Çamdal ve Eray İşcan da Zeytin Dalı Harekatı için sınıra giden isimler arasında yer aldı.

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