Fenerbahçe’nin Kayseri’deki kritik sınavı! Muhtemel 11’ler…

Spor Toto Süper Lig 27. hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler zirve takibini sürdürmek için haftayı kayıpsız atlatmak istiyor...

Spor Toto Süper Lig’in 27’nci haftasında Fenerbahçe, yarın deplasmanda Kayserispor’a konuk olacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda saat 20:00’de başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

Geride kalan maçlarda Kayserispor ile Fenerbahçe Süper Lig’de 25 kez karşılaştı. Sarı-lacivertli ekip bu maçların 15’inde galip gelirken, 5 mücadele beraberlikle, 5 karşılaşma ise Kayserispor’un üstünlüğü ile sona erdi.

Ev sahibi Kayserispor ligde 41 puanla 6’cı sırada bulunurken, sarı-lacivertliler 48 puanla 4’üncü sırada yer alıyor. Ligde geride kalan mücadelelerden 13’ündü galip gelen Fenerbahçe, Kayserispor maçını da kazanıp yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Aykut Kocaman, kalan 8 haftada takımının mağlubiyet yaşamaması ve şampiyonluk yolunda yara almaması için hafta başında takımın tecrübeli isimlerine de görevler verdi. Tecrübeli teknik adam, takımda birlik olması gerektiğini ve bu şekilde istedikleri yere gelebileceklerini dile getirdi.

Ligin 23’üncü haftasında Beşiktaş ile oynanan maçta sakatlanan ve sahalardan uzak kalan İsmail Köybaşı, hafta içi yapılan idmanlarda yer alarak çalışmalarına başladı.

Öte yandan uzun süredir sakatlığı devam eden Janssen de dünkü idmanda yer aldı.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın Kayserispor karşısına şu 11’le çıkması bekleniyor: “Volkan- Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Giuliano, Aatıf, Fernandao”

DEPLASMANDA EN FAZLA PUAN TOPLAYAN TAKIM FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 2017-18 sezonunda oynadığı 21 deplasman maçından sadece 2 kez mağlubiyetle ayrıldı. Geride kalan deplasman maçlarından 11’inde galip gelen sarı-lacivertli ekip, 8 kez de sahadan beraberlikle ayrılarak bu sezon ligde deplasmanda en fazla puan toplayan takım oldu.

KAYSERİSPOR 3 MAÇTIR YENİLMİYOR

Kayserispor, Fenerbahçe karşısında sahadan 3 maçtır yenilgisiz ayrılıyor. Geride kalan 3 maçın 1’inden galip ayrılan sarı-kırmızılı ekip, 2 karşılaşmada beraberlik elde etti ve toplamda bulduğu 10 golle sarı-lacivertli fileleri havalandırdı.

Fenerbahçeli futbolcular yemekte bir araya geldi Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, futbolcular ve yöneticiler moral yemeğinde bir araya geldi. İlgili Haberi Oku