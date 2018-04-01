Felipe Melo final maçında ortalığı karıştırdı

Palmeiras'ın Corinthians'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada saha içinde kavgaya karışan Felipe Melo, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

SKOR DIŞ HABERLER / Brezilya Paulista Ligi A1 Final ilk maçında Corinthians ile Palmeiras karşı karşıya geldi. Zorlu maçın ilk yarısının son dakikalarından tartışma çıkarken Felipe Melo yine rahat durmadı.

Kavgayı ayırma bahanesiyle kargaşaya katılan Brezilyalı futbolcu rakibine dirsek atınca kırmızı kart gördü. Kazanılan bir serbest vuruş sonrasında saha içinde ortalık karıştı. Olayın yaşandığı bölgeye uzak noktadan gelerek kavga ayırmaya çalışan Felipe Melo, sinirlerine hakim olamadı.

Rakibine dirsekle vuran Felipe Melo kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Corinthians’ta ise Clayson kırmızı kart gören isim oldu.

Mücadeleyi Palmeiras, 7. dakikada Miguel Borja’nın kaydettiği golle 1-0 kazanmayı başardı. Maçın ardından açıklama yapan Felipe Melo, “İlk defa hiçbir şey yapmadığım halde kırmızı kart gördüm. Benim adım çıkmış ve bunun bedelini ödedim. Kırmızı kartın sebebi bu.” ifadelerini kullandı.

İki ekip 8 Nisan’da rövanş karşılaşmasında yeniden kozlarını paylaşacak.