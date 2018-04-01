Everton taraftarından Cenk Tosun’a özel pankart

A Milli Takımın yıldız golcüsü Cenk Tosun için Goodison Park tribünlerinde 'Tosun Paşa' yazılı bir pankart açıldı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş’tan rekor bir bonservis bedeli karşılığında devre arasında Everton’a transfer olan Cenk Tosun, kısa süreli bir alışma döneminin ardından mavi beyazlı taraftarların sevgilisi oldu.

22 milyon euro ve bonuslar karşılığında transfer olduğu Everton’da ilk 4 maçında gol atamayan Cenk Tosun daha sonraki 3 maçında ise 4 gol attı ve adından söz ettirdi.

Taraftarın da sevgisini kazanan Cenk Tosun için Manchester City maçında tribünlerde ‘Tosun Paşa’ pankartı açıldı.

Yıldız futbolcunun Beşiktaş’ta oynadığı dönemde attığı gollerden sonra ‘Tosun Paşa’ filminin müziği stat hoparlörlerinden çalıyordu.

MAÇ SONUCU: Everton 1-3 Manchester City | Tura bir galibiyet kaldı! İngiltere Premier League'de Everton, Manchester City'yi konuk etti. City, milli golcü Cenk Tosun'un 79 dakika sahada kaldığı maçta Everton'ı 3-1 mağlup etti. Manchester City, 7 Nisan'da konuk edeceği Manchester United'ı mağlup ederse şampiyonluğunu ilan edecek. İlgili Haberi Oku