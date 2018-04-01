Efeler Ligi Final Serisi | Arkasspor 0-3 Halkbank
Efeler Ligi’nde şampiyonun belirleneceği final serisinin ilk maçında Arkasspor evinde Halkbank’a 3-0 mağlup oldu. İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanan müsabakanın çekişmeli geçen ilk setini 28-26 üstün tamamlayan Halkbank, ikinci seti de zorlanmadan 25-16 kazandı. Son ana kadar büyük heyecana sahip olan üçüncü seti de 26-24 alan Başkent temsilcisi maçı 3-0 kazandı.
Halkbank’ın 1-0 öne geçtiği seride 3 galibiyet alacak ekip şampiyon olacak. İkinci müsabaka salı günü saat 19.00’da İzmir’de oynanacak. Üçüncü ve gerek olması durumunda diğer maçlar ise Ankara’da olacak.
SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Erdal Akıncı, Yavuz Akdemir
ARKASSPOR: Jovovic, Bravo, Matic, Mustafa, Adis, Gökhan, Burak, Yiğit, Fromm, Sanchez, Muhammet
HALKBANK: Hierreuelo, Burutay, Petric, Hakkı, Samet Faik, Hernandez, Hasan, Alperay, Abdullah, Lucas
SETLER: 26-28, 16-25, 24-26
SÜRE: 86 dakika (31, 22, 33)