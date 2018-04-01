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Efeler Ligi Final Serisi | Arkasspor 0-3 Halkbank

Efeler Ligi Final Serisi'nde ilk maç İzmir'de oynandı. Arkasspor'un Halkbank'ı konuk ettiği karşılaşmada Halkbank 3-0 galip geldi ve üç maçlık seride durumu 1-0'a getirdi.
19:361 Nisan 2018
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Efeler Ligi Final Serisi | Arkasspor 0-3 Halkbank

Efeler Ligi’nde şampiyonun belirleneceği final serisinin ilk maçında Arkasspor evinde Halkbank’a 3-0 mağlup oldu. İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanan müsabakanın çekişmeli geçen ilk setini 28-26 üstün tamamlayan Halkbank, ikinci seti de zorlanmadan 25-16 kazandı. Son ana kadar büyük heyecana sahip olan üçüncü seti de 26-24 alan Başkent temsilcisi maçı 3-0 kazandı.

Halkbank’ın 1-0 öne geçtiği seride 3 galibiyet alacak ekip şampiyon olacak. İkinci müsabaka salı günü saat 19.00’da İzmir’de oynanacak. Üçüncü ve gerek olması durumunda diğer maçlar ise Ankara’da olacak. 01 Nisan 2018 Beşiktaş Mogaz üste üste 10`uncu, toplamda 14`üncü kez şampiyon! Hentbol Süper Ligi'nde konuğu Antalyaspor'u 32-26 mağlup eden Beşiktaş, ligin bitimine üç hafta kala 2017-18 sezonu Süper Lig şampiyonluğunu ilan etti. Beşiktaş Mogaz, 14. Süper Lig şampiyonluğuyla birlikte toplamda 41 kupa kazandı. İlgili Haberi Oku

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Yavuz Akdemir

ARKASSPOR: Jovovic, Bravo, Matic, Mustafa, Adis, Gökhan, Burak, Yiğit, Fromm, Sanchez, Muhammet

HALKBANK: Hierreuelo, Burutay, Petric, Hakkı, Samet Faik, Hernandez, Hasan, Alperay, Abdullah, Lucas

SETLER: 26-28, 16-25, 24-26

SÜRE: 86 dakika (31, 22, 33)

Etiketler
ARKAS Spor Kulübü arkasspor efeler ligi halkbank voleybol
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