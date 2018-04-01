Efeler Ligi Final Serisi | Arkasspor 0-3 Halkbank

Efeler Ligi Final Serisi'nde ilk maç İzmir'de oynandı. Arkasspor'un Halkbank'ı konuk ettiği karşılaşmada Halkbank 3-0 galip geldi ve üç maçlık seride durumu 1-0'a getirdi.

Efeler Ligi’nde şampiyonun belirleneceği final serisinin ilk maçında Arkasspor evinde Halkbank’a 3-0 mağlup oldu. İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanan müsabakanın çekişmeli geçen ilk setini 28-26 üstün tamamlayan Halkbank, ikinci seti de zorlanmadan 25-16 kazandı. Son ana kadar büyük heyecana sahip olan üçüncü seti de 26-24 alan Başkent temsilcisi maçı 3-0 kazandı.

Halkbank’ın 1-0 öne geçtiği seride 3 galibiyet alacak ekip şampiyon olacak. İkinci müsabaka salı günü saat 19.00’da İzmir’de oynanacak. Üçüncü ve gerek olması durumunda diğer maçlar ise Ankara’da olacak. Beşiktaş Mogaz üste üste 10`uncu, toplamda 14`üncü kez şampiyon! Hentbol Süper Ligi'nde konuğu Antalyaspor'u 32-26 mağlup eden Beşiktaş, ligin bitimine üç hafta kala 2017-18 sezonu Süper Lig şampiyonluğunu ilan etti. Beşiktaş Mogaz, 14. Süper Lig şampiyonluğuyla birlikte toplamda 41 kupa kazandı. İlgili Haberi Oku

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Yavuz Akdemir

ARKASSPOR: Jovovic, Bravo, Matic, Mustafa, Adis, Gökhan, Burak, Yiğit, Fromm, Sanchez, Muhammet

HALKBANK: Hierreuelo, Burutay, Petric, Hakkı, Samet Faik, Hernandez, Hasan, Alperay, Abdullah, Lucas

SETLER: 26-28, 16-25, 24-26

SÜRE: 86 dakika (31, 22, 33)