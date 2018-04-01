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CANLI YAYIN: Galatasaray Trabzonspor maçı canlı izle! (Bein Sport canlı yayın)

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Galatasaray Feghouli'nin 6. dakikada attığı golle Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçti. Galatasaray Trabzon maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar için Bein Sport canlı yayın linki haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte GS TS maçı canlı izle linki ve dev mücadelenin detayları...
18:161 Nisan 2018
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CANLI YAYIN: Galatasaray Trabzonspor maçı canlı izle! (Bein Sport canlı yayın)

Süper Lig’de heyecan Galatasaray Trabzonspor maçı ile devam ediyor. Galatasaray 6. dakikada Feghouli attığı gol ile 1-0 öne geçti. Üç puan parolasıyla saha çıkacak iki ekibin mücadelesini izlemek isteyen futbol severler ‘Galatasaray Trabzon maçı canlı izle' aramaları yaparak Bein Sports canlı yayınına ulaşmak istiyor. Haberimizin içerisinde yer alan Bein Sports canlı yayın izleme linkine ve GS TS canlı yayınına ulaşabilirsiniz. İşte Galatasaray Trabzonspor maçı canlı yayını… Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY TRABZON MAÇI CANLI İZLE

GALATASARAY TRABZONSPOR İLK 11

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Feghouli, Garry Rodrgieus, Belhanda, Gomis

Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur Demirok, Hubocan, Novak, Okay, Kucka, Sosa, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz

GALATASARAY TRABZON MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

GS TS maçı 1 Nisan Pazar akşamı saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek.

GALATASARAY SON 3 MAÇI KAYBETTİ

Galatasaray, Trabzonspor ile oynadığı son 3 resmi maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Süper Lig'de bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada bordo-mavili ekibe deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı takım, geçen sezonki maçlarda ise rakibine 1-0 ve 2-0 yenildi. Galatasaray, Trabzonspor karşısında son galibiyetini 2015-2016 sezonun 22. haftasında, rakibinin dört kırmızı kart gördüğü maçta 2-1'lik skorla elde etmişti.

GALATASARAY EVİNDE YENİLMİYOR

Trabzonspor’u sahasında ağırlayacak Galatasaray’ın iç saha performansı oldukça iyi. Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor maçı öncesi Türk Telekom Stadı’nda yaptığı son 19 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi. Sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 19 resmi maçtan 17 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, evinde oynadığı son 15 lig maçında ise 14 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

FEGHOULİ RÖVANŞ PEŞİNDETrabzonspor’la ilk yarıda oynanan maçtaki bir tartışma sırasında Olcay Şahan’ı yüzünden ittiği gerekçesiyle kırmızı kart görüp 3 maç ceza alan, rövanşa daha dikkatli hazırlandı. Cezayirli yıldız, bu kez skora katkı yaparak kendisini affettirdi.

TRABZONSPOR İSTANBUL'A EKSİK GELDİ

Bordo-mavililerde sarı kart cezalısı Nijeryalı Ogenyi Onazi’nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Esteban Alvarado, Jan Durica, Fabian Castillo ile Matus Bero, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Milli takımda sakatlık yaşayan ve Trabzon’a döndükten sonra saha çalışmalarına başlayan Okay Yokuşlu’nun da yarınki karşılaşmada oynama ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın ligde son oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçının 11’ini büyük oranda koruması bekleniyor. Deneyimli teknik adamın sadece cezalı Onazi’nin yerine Hubocan’ı 11’de görevlendirmesi bekleniyor.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

AngolaFox Sports 1 Africa
AvustralyabeIN Sports Connect Australia
AvusturyaDAZN Europe
BeninA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Bosna HersekSportKlub 1 Serbia
BotsvanaFox Sports 1 Africa
Burkina FasoA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
BurundiFox Sports 1 Africa, A+ Sport
KamerunFox Sports 1 Africa, A+ Sport
KanadabeIN SPORTS CONNECT Canada
Cape VerdeFox Sports 1 Africa, A+ Sport
Orta Afrika CumhuriyetiFox Sports 1 Africa, A+ Sport
ÇadFox Sports 1 Africa, A+ Sport
ComorosFox Sports 1 Africa
KongoFox Sports 1 Africa, A+ Sport
Demokratik KongoFox Sports 1 Africa
Cote D'IvoireA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
HırvatistanSportklub 1 Croatia
DjiboutiA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Ekvator GinesiFox Sports 1 Africa, A+ Sport
EritreaFox Sports 1 Africa
EthiyopyaFox Sports 1 Africa
FransabeIN Sports MAX 6
GabonFox Sports 1 Africa, A+ Sport
GambiyaA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
AlmanyaDAZN Europe
GanaA+ Sport
GineA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Guinea-BissauA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Hong KongbeIN Sports 1 Hong Kong
KenyaFox Sports 1 Africa
LesothoFox Sports 1 Africa
LiberyaFox Sports 1 Africa
LihtenştaynDAZN Europe
LüksemburgDAZN Europe
MakedonyaSportKlub 1 Serbia
MadagaskarFox Sports 1 Africa
MalaviFox Sports 1 Africa
MaliFox Sports 1 Africa, A+ Sport
MoritanyaA+ Sport
MauritiusFox Sports 1 Africa
KaradağSportKlub 1 Serbia
MozambikFox Sports 1 Africa
NamibyaFox Sports 1 Africa
NijerFox Sports 1 Africa, A+ Sport
NijeryaFox Sports 1 Africa, A+ Sport
RuandaA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Sao Tome And PrincipeFox Sports 1 Africa
SenegalFox Sports 1 Africa, A+ Sport
SırbistanSportKlub 1 Serbia
SeyşellerFox Sports 1 Africa
Sierra LeoneA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
SlovenyaSportKlub 5 Slovenia
Güney AfrikaFox Sports 1 Africa
Güney SudanFox Sports 1 Africa
SvazilandFox Sports 1 Africa
İsviçreDAZN Europe
TanzanyaFox Sports 1 Africa
TogoA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
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Son güncelleme: 20:18 | 01.04.2018
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