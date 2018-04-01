CANLI YAYIN: Galatasaray Trabzonspor maçı canlı izle! (Bein Sport canlı yayın)

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Galatasaray Feghouli'nin 6. dakikada attığı golle Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçti. Galatasaray Trabzon maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar için Bein Sport canlı yayın linki haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte GS TS maçı canlı izle linki ve dev mücadelenin detayları...

Süper Lig’de heyecan Galatasaray Trabzonspor maçı ile devam ediyor. Galatasaray 6. dakikada Feghouli attığı gol ile 1-0 öne geçti. Üç puan parolasıyla saha çıkacak iki ekibin mücadelesini izlemek isteyen futbol severler ‘Galatasaray Trabzon maçı canlı izle' aramaları yaparak Bein Sports canlı yayınına ulaşmak istiyor. Haberimizin içerisinde yer alan Bein Sports canlı yayın izleme linkine ve GS TS canlı yayınına ulaşabilirsiniz. İşte Galatasaray Trabzonspor maçı canlı yayını… Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY TRABZON MAÇI CANLI İZLE

GALATASARAY TRABZONSPOR İLK 11

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Feghouli, Garry Rodrgieus, Belhanda, Gomis

Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur Demirok, Hubocan, Novak, Okay, Kucka, Sosa, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz

GALATASARAY TRABZON MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

GS TS maçı 1 Nisan Pazar akşamı saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek.

GALATASARAY SON 3 MAÇI KAYBETTİ

Galatasaray, Trabzonspor ile oynadığı son 3 resmi maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Süper Lig'de bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada bordo-mavili ekibe deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı takım, geçen sezonki maçlarda ise rakibine 1-0 ve 2-0 yenildi. Galatasaray, Trabzonspor karşısında son galibiyetini 2015-2016 sezonun 22. haftasında, rakibinin dört kırmızı kart gördüğü maçta 2-1'lik skorla elde etmişti.

GALATASARAY EVİNDE YENİLMİYOR

Trabzonspor’u sahasında ağırlayacak Galatasaray’ın iç saha performansı oldukça iyi. Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor maçı öncesi Türk Telekom Stadı’nda yaptığı son 19 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi. Sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 19 resmi maçtan 17 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, evinde oynadığı son 15 lig maçında ise 14 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

FEGHOULİ RÖVANŞ PEŞİNDETrabzonspor’la ilk yarıda oynanan maçtaki bir tartışma sırasında Olcay Şahan’ı yüzünden ittiği gerekçesiyle kırmızı kart görüp 3 maç ceza alan, rövanşa daha dikkatli hazırlandı. Cezayirli yıldız, bu kez skora katkı yaparak kendisini affettirdi.

TRABZONSPOR İSTANBUL'A EKSİK GELDİ

Bordo-mavililerde sarı kart cezalısı Nijeryalı Ogenyi Onazi’nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Esteban Alvarado, Jan Durica, Fabian Castillo ile Matus Bero, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Milli takımda sakatlık yaşayan ve Trabzon’a döndükten sonra saha çalışmalarına başlayan Okay Yokuşlu’nun da yarınki karşılaşmada oynama ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın ligde son oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçının 11’ini büyük oranda koruması bekleniyor. Deneyimli teknik adamın sadece cezalı Onazi’nin yerine Hubocan’ı 11’de görevlendirmesi bekleniyor.

Türk Telekom Stadyumu’nda karşılaşmayı 46.934 taraftarımız takip ediyor. #GSvTS pic.twitter.com/ssfIOXDIzk — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 1 Nisan 2018

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