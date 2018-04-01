CANLI YAYIN: Chelsea Tottenham maçı canlı izle!

Premier Lig 31. haftasında Chelsea Tottenham karşı karşıya geliyor. Seyir zevki yüksek karşılaşmayı takip etmek isteyen futbol severler Chelsea Tottenham maçı hangi kanalda araştırıyor. İşte dev maçı takip etmek isteyenler için Chelsea Tottenham canli izle linki ve maçın detayları...

Premier Lig'in 31. haftasında Chelsea Tottenham karşı karşıya geliyor. Bu sezon ligde hayal kırıklılığı yaşayan iki takım da üç puan için sahaya çıkacak. Manchester City'in gölgesinde kalan her iki takım da kazanarak önümüzde sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın peşinde. Chelsea Tottenham maçını izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde Tottenham Chelsea maçı canlı yayın linki yer alıyor. İşte nefesleri kesecek Tottenham Chelsea canlı izle linki, maçın muhtemel 11'leri ve karşılaşamaya dair merak edilen her şey…

CHELSEA TOTTENHAM MAÇI CANLI İZLE

CHELSEA TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Chelsea Tottenham maçı bu akşam saat 18:00'da başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak…

Your Chelsea team to play Spurs… What are your thoughts? #CHETOT pic.twitter.com/XRYeV6ebYH — Chelsea FC (@ChelseaFC) 1 Nisan 2018

S SPORT KANALI NASIL İZLENİR

S Sport, Digiturk platformunda 85. kanal, D Smart Platformunda 78. kanal, Turkcell TV+ platformunda 77. kanalda yayın yaparken, Tivibu platformunda 74. kanalda yer alıyor. Kanalın Türksat uydusundan yayına sunulma gibi bir durumu ise şu an için bulumuyor. Premier Lig maçlarını Beinsports Spor Extra paketine üye olarak izleyebilirsiniz. Üyelik işlemleri ücret gerektirmektedir.