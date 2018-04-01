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CANLI YAYIN: Akhisar Başakşehir maçı canlı izle! (bein sport canlı yayın)

Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Başakşehir Akhisar maçı ile karşı karşıya geliyor. Akhisar Başakşehir maçı izlemek isteyen futbol severler için, Bein Sports canlı izle linki haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte şampiyonluk yarışını etkileyecek Akhisarspor Başakşehir canlı izle linki ve mücadelenin detayları...
15:201 Nisan 2018
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CANLI YAYIN: Akhisar Başakşehir maçı canlı izle! (bein sport canlı yayın)

Süper Lig 27. hafta Akhisar Başakşehir maçı ile devam ediyor. Şampiyonluk yarışı içindeki takımları yakında ilgilendiren mücadeleyi izlemek isteyen futbol severler ‘Akhisar Başakşehir maçı canlı izle' aramaları yaparak Bein Sports canlı yayınına ulaşmak istiyor. Haberimizin içerisinde yer alan Bein Sports canlı yayın izleme linkine ve Başakşehir Akhisarspor canlı yayınına ulaşabilirsiniz. İşte Süper Lig maçını şifresiz izleme yolu, takımlar hakkındaki son bilgiler, ilk 11’ler ve Başakşehir Akhisar maçı canlı yayını…

AKHİSARSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE

AKHİSAR BAŞAKŞEHİR İLK 11

BAŞAKŞEHİRVolkan, Uğur, Da Costa, Epureanu, Alparslan, Mahmut, Emre, Visca, Arda, Elia, Adebayor

AKHİSAR: Lukac, Lopes, Mustafa, Caner, Ömer, Bilal, Eray, Larsson, Serginho, Muğdat, Seleznov

İLK MAÇTA BAŞAKŞEHİR KAZANMIŞTI

Ligin ilk yarısında İstanbul’da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan maçı ev sahibi Başkşehir 2-1 kazandı. Turuncu-Lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Emre Belözoğlu ve 90. dakikada Marcio Mossoro kaydetti. Akhisarspor’un tek golü ise 59. dakikada Paulo Henrique’den geldi.

 

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Son güncelleme: 17:16 | 01.04.2018
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