Burak Yılmaz ile Galatasaray taraftarları arasında gerginlik

Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz, Galatasaray maçı öncesi ısınma esnasında kale arkasında kendisine tepki gösteren Galatasaray taraftarına "Sakin olun" şeklinde karşılık verdi.

Spor Toto Süper Lig’de haftanın maçında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesinde Galatasaray’ın eski golcüsü Burak Yılmaz ile sarı-kırmzılı taraftarlar arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Taraftarların tepki gösterdiği Burak Yılmaz, tribünlere dönerek “Sakin olun” şeklinde bir işaret yaptı. Galatasaray taraftarlarının tepkisi dinmeyince Burak Yılmaz, taraftarı alkışlayarak tribünün önünden uzaklaştı. Galatasaray taraftarları, maç içinde de top Burak Yılmaz’a geldiğinde ıslıklayarak tepkilerini sürdürdü.

İstanbulspor Çaykur Rizespor maçında gerginlik Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında oynanan İstanbulspor - Çaykur Rizespor mücadelesinin 90. dakikasında hakemin gösterdiği kırmızı kart sonrası gergin anlar yaşanırken, yedek kulübeleri sahaya girdi. Saha içindeki gerginlik tribünlere de sıçradı. İlgili Haberi Oku

Burak Yılmaz, Trabzonspor’dan Galatasaray’a 2012 yılında transfer olmuş, 3.5 yıl giydiği sarı-kırmızılı formaya 2016 yılının Şubat ayında veda etmişti. Çin’in Beijing Sinobo Guoan takımına giden Burak Yılmaz, bu sezon başında Trabzonspor’a geri dönmüştü.