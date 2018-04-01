Anthony Joshua Joseph Parker maçını kim kazandı? İşte boksda dev maçın sonucu…

Anthony Joshua ve Joseph Parker maçı boks dünyasındaki dev maçlar arasında gösteriliyor. Anthony Joshua ve Joseph Parker maçını kim kazandı sorusu Türkiye saatine göre geç bir saatte başlayan maç için birçok boks tutkunu tarafından merak ediliyor. İşte Anthony Joshua ve Joseph Parker maçının sonucu ve bokscuların hayatına dair detaylar...

Dünyanın yakından takip ettiği maç sonrasında boks severler Joseph Parker Anthony Joshua maçının sonucunu merak ediliyor. Dev maçta 12 raund sonunda hakem kararıyla mücadelenin kazananı Anthony Joshua oldu. Anthony Joshua bu galibiyetle birlikte 3. kemerini kazandı. Son raundda ayakta kalmayı başaran Parker rakibini nakavt etmek için sağ direk denemelerinde bulunmasına rağmen bunda başarısız oldu.

ANTHONY JOSHUA’NIN BAŞARILARI

Joshua, Nijeryalı anne ve Nijeryalı ve İrlanda asıllı bir İngiliz baba’dan olarak Watford’da doğdu. Kings Langley Ortaokulu’nda okula gitti.Paul Hudak ile yaptigi son maçı kazandı.[4][5]

2011 Yılı ”Dünya Amatör Boks Şampiyonu”dur.2012 Yılı ”Olimpiyat Şampiyonu” dur2016 Yılı “Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu”dur.

ANTHONY JOSHUA’NIN ÖZEL HAYATI

Anthony Joshua, boksa başlamadan önce duvarcılık işinde çalışmıştır. Spor dalları ile arası oldukça iyi olan Joshua 100 metreyi 11 saniyede koşarak tüm dünyada dikkatleri üzerine çekmiştir. Futbol yeteneği de olan Joshua aynı zamanda motokros sporcusudur. Satranç oynamayı da oldukça sevmektedir. Bu oyunun boksun içinde yeri olduğunu düşünmektedir.

MAÇ ÖNCESİ POLİSTEN UYARI GELMİŞTİ

Milyonlarca insanı ekran başına kilitleyecek olan Anthony Joshua-Joseph Parker boks maçı öncesi polis, yasa dışı yayınları engellemek harekete geçti. Facebook üzerinden 400 bin yasa dışı yayın yapan sitenin maçı paylaşacağını belirtmesi, polisin seyircilere karşı sert uyarı yapmasına neden oldu. Resmi yayıncı dışında Anthony Joshua-Joseph Parker maçını izlemenin suç olacağını hatırlatan polis, tüm boksseverlerin dikkatli olmasını önerdi.