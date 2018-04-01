Akhisar Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonluk yarışını sürdüren Başakşehir, son haftalarda çıkışta olan Akhisar deplasmanına konuk oluyor. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbol severler Başakşehir Akhisar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda araştırmaya başladı. İşte Akhisarspor Başakşehir maçı detayları...

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş’ı devirerek şampiyonluk yarışında yoluna devam eden Başakşehir bu hafta, ligin ikinci yarısına çıkış yaparak başlayan Akhisarspor deplasmanına konuk oluyor. Taraftarları önünde güçlü Başakşehir’i devirmek isteyen Akhisar ise galibiyet hesapları yapıyor. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip karşılaşmayı izlemek isteyen futbol severler Akhisar Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularının yanıtını arıyor. İşte zorlu Akhisarspor Başakşehir maçı muhtemel ilk 11’leri ve karşılaşmanın ayrıntıları…

AKHİSARSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Akhisarspor sahasında Başakşehir’i konuk edecek. 1 Nisan Pazar günü saat 16.00’da Spor Toto Akhisar Stadı’nda oynanacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu’nun yardımcıları ise Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen olacak. Akhisarspor-Başakşehir maçı beIN Sports 2’den canlı izlenebilecek.

MAÇ GÜNÜ | #akhVibfkSpor Toto Akhisar Stadyumu16:00C pic.twitter.com/k8PHiw13TJ — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 1 Nisan 2018

AKHİSAR BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL İLK 11

AKHİSAR: Lukac – Lopes, Mustafa Yumlu, Caner, Ömer, Eray, Aykut, Muğdat (Olcan), Soner, Larsson, Seleznyov

BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan – Uğur Uçar, Attamah, Epureanu, Alparslan Erdem, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Visça, İrfancan Kahveci, Elia, Adebayor