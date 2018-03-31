Zaferspor ve amatör spor şiddeti

Geçen günlerde amatör futbolda ilginç olaylar yaşanmış. Bursa şehrinin takımlarından Zaferspor'un taraftarları stadyuma bira şişeleri ile girmişler. Taraftarlar gururla bira şişeleriyle poz vermişler. Maç esnasında tribünde biralarını içmişler ve fotoğraflarını yayımlamışlar. Ayrıca meşaleler yakmışlar. Ortalık karışınca bira şişelerini silah gibi kullanıp sahaya atmışlar.

Zaferspor ve Sapancaspor birbirini suçlarken, asıl suçlanması gereken kurum unutulmuş. Emniyet güçleri stadyum çevresinde, arama noktalarında ve stadyumda ne yapıyormuş? Amatör futbolda neredeyse her maçta bu sorunlar yaşanıyor. Stadyumlara şişe, bıçak, meşale sokuluyor.

Tribünlerde alkol alınıyor. Meşaleler yakılıyor. Tribünde ve stadyum çevresinde kavgalar çıkıyor. Taraftarlar futbolculara, hakemlere saldırıyorlar. Bütün bunlar olurken emniyetin kılı kıpırdamıyor. Birileri yaralandığında sadece taraftarlar suçlanıyor. Kimse stadyumlara yasak maddelerin sokulmasına izin veren yetkililer hakkında harekete geçmiyor.

Hatırlarsınız. Geçen sene Süper Kupa maçından sonra Adalet, İçişleri, Gençlik ve Spor Bakanları bir araya gelmiş ve önlem paketlerini açıklamışlardı. O paket ne oldu? Neden kanun değiştirilmiyor? Süleyman Soylu “Valilerimiz, belediye başkanlarımız, emniyet müdürlerimiz görev yaptıkları şehrin formasını giymesinler” demişti. Bugün ne değişti? Bir şey değişti mi? Artık numara yapmayalım. Taraftarları günah keçisi yapmaktan vazgeçelim.

Tribünlerde çıkacak olaylardan sadece taraftarlar değil, bu olayların çıkmasına bilerek göz yuman emniyet güçleri de sorumludur. İçişleri Bakanlığı, sorumlu şahıslar hakkında iç soruşturma başlatmalı ve bu kamu görevlilerini stadyumlardan uzak tutmalıdır.