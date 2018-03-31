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Türkiye Süper Lig puan durumu: Alanyaspor’u yenen Beşiktaş’ın puanı kaç oldu?

Milli maç arasının ardında Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş sahasında ağırladığı Alanyaspor'u devirdi ve iddiasını sürdürmeye devam etti. Peki Beşiktaş'ın puanı kaç, Fenerbahçe ve Galatasaray ile arasında kaç puan fark var? İşte merak edilen Süper Lig puan durumu...
21:0131 Mart 2018
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Türkiye Süper Lig puan durumu: Alanyaspor’u yenen Beşiktaş’ın puanı kaç oldu?

Ligin sonuna yaklaştıkça şampiyonluk yarışı da artıyor. Ligde ikinci yarı yükselişe geçen Beşiktaş, sahasında Alanyaspor’u devirerek şampiyonluk yarışında henüz maçlarını oynamayan rakiplerine göz dağı verdi. Peki Beşiktaş puannını kaça çıkardı, Beşiktaş’ın Fenerbahçe ve lider Galatasaray ile arasında kaç puan fark var? Beşiktaş kaçın sırada. İşte Süper Lig’de güncel puan durumu…

Süper Lig’de 27. hafta maçında zirve mücadelesi veren Beşiktaş sahasında Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 mağlup etti. Beşiktaş’ta Oğuzhan, Atiba ve Tolgay bu maçta görükleri sarı kartlar nedeniyle Göztepe maçında cezalı duruma düştü.

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