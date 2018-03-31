Türkiye Süper Lig puan durumu: Alanyaspor’u yenen Beşiktaş’ın puanı kaç oldu?

Milli maç arasının ardında Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş sahasında ağırladığı Alanyaspor'u devirdi ve iddiasını sürdürmeye devam etti. Peki Beşiktaş'ın puanı kaç, Fenerbahçe ve Galatasaray ile arasında kaç puan fark var? İşte merak edilen Süper Lig puan durumu...

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