Trabzonspor, Galatasaray karşısında seri peşinde

Spor Toto Süper Lig´de üst üste son iki maçından da galibiyetle ayrılarak Avrupa Kupaları´na katılma noktasında umutlanan Trabzonspor, yarın Galatasaray deplasmanından da 3 puanla ayrılarak hem galibiyet serisini sürdürmeyi, hem de Avrupa iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.

Ligde 42 puanı bulunan ve Avrupa Kupaları´na katılma mücadelesi veren Trabzonspor, yarın deplasmanda 54 puanlı şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray´a konuk olacak.

Ligi Avrupa Kupalarına katılabilecek pozisyonda tamamlamak isteyen bordo-mavililer, rakibi karşısından 3 puanla ayrılmaya çalışacak. Saat 19.00´da Türk Telekom Stadyumu´nda oynanacak maçı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Bordo-mavililerde sarı kart cezalısı olan Onazi´nin yanı sıra sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Esteban, Durica, Castillo ile Bero bu maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Rıza Çalımbay´ın ligde son oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçının 11´ini büyük oranda koruması bekleniyor.

Deneyimli teknik adamın sadece cezalı Onazi´nin yerine Hubocan´a görev vereceği belirtildi. Milli takımdan sakat dönen ve saha çalışmalarına başlayan Okay´ın da yarınki karşılaşmada oynama ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

GALATASARAY İLE 90´INCI RANDEVU

Trabzonspor ile Galatasaray, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 90´ıncı kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 89 maçta Trabzonspor´un 29, Galatasaray’ın 39 galibiyeti bulunuyor. 21 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 98 gol atarken, kalesinde 114 gol gördü.

TRABZONSPOR 3 MAÇTIR KAZANIYOR

Trabzonspor, Galatasaray ile oynadığı son 3 maçta da rakibine üstünlük kurmayı başardı. Bordo-mavililer, aralarında oynanan son 3 karşılaşmada sırasıyla 1-0, 2-0 ve 2-1´lik skorlarla sahadan galip ayrıldı.

7 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Trabzonspor´da Galatasaray karşılaşması öncesi 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Durica ile Bero´nun yanı sıra Onur, Mustafa, Okay, Olcay ve N´Doye Galatasaray mücadelesinde kart görmeleri durumunda ligin 28´inci haftasında oynanacak Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR’UN GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11’İ ŞU ŞEKİLDE:

Onur- Pereira, Uğur, Hubocan, Novak- Okay, Kucka- Olcay, Sosa, Yusuf Yazıcı- Burak

SAKAT: Esteban, Durica, Castillo, Bero

CEZALI: Onazi