Tolgay Arslan: ‘Bizim kendimize bakmamız lazım…’

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, konuğu Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenerken karşılaşmanın ardından Tolgay Arslan açıklamalarda bulundu. Şampiyon olmak istediklerini söyleyen Tolgay, hakemlerle ilgili soruya, "Bizim kendimize bakmamız gerekiyor, üst üste pas hataları yaptık ve özgüvenimizi kaybettik. Eski futbolumuzu oynamamız gerekiyor. Daha hareketli oynamamız lazım" diye cevap verdi.

Spor Toto Süper Lig’in 27’nci haftasında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 yendi. Mücadelenin ardından siyah beyazlı futbolcu Tolgay Arslan açıklamalarda bulundu. İlk yarı kötü oynamadıklarını belirten Tolgay, “İyi bir maç çıkardık. İlk yarıda fark yapabilirdik. Aytemiz Alanyaspor iyi bir takım. İkinci yarıda kötü oynadık. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Bu saatten sonra hedefimiz her maçta 3 puan. Güzel futbol da oynamak istiyoruz ama hedefimiz 3 puandı. Bu maçı da yarın unuturuz. Bu sezon çok maç oynadık. 1 hafta dinlendik, iyi çalıştık. Daha da çok çalışmamız gerekiyor. Mental yorgunluk yok. Şampiyon olmak istiyoruz” dedi.

‘Kendimize bakmamız lazım’

Maçın hakemi ile ilgili yorum yapan Tolgay Arslan, “Hakemlere normalde bir şey demiyorum ama bugün daha çok maçı oynatabilirdi. İyi bir maç çıkardı hakem. Bizim kendimize bakmamız gerekiyor, üst üste pas hataları yaptık ve özgüvenimizi kaybettik. Eski futbolumuzu oynamamız gerekiyor. Daha hareketli oynamamız lazım. Bugün çok durarak oynadık, Başakşehir’de de aynısını yaptık” diyerek sözlerini tamamladı.

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